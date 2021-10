Appenzell Innerrhoden «Wir mussten bei null anfangen»: Alterszentrum Gontenbad verabschiedet Heimleiter nach 20 Jahren in den Ruhestand 20 Jahre lang leitete Eric Weiss das Alterszentrum Gontenbad Innerrhoden. Nun ging er in Pension. Für ein Abschiedsporträt lässt er die Geschichte des Heimes nochmals Revue passieren.

Eric Weiss hatte nach 20 Jahren am vergangenen Donnerstag seinen letzten Arbeitstag als Heimleiter des Alterszentrums Gontenbad Bild: Aline Baumgartner

Es ist ruhig vor dem Alterszentrum Gontenbad. Eine Bewohnerin kommt aus dem Haupteingang des hellgrauen Holzhauses und das quietschende Rad ihres Rollators gesellt sich zu den Klängen der Natur. Sie läuft auf den Brunnen zu, welcher friedlich auf dem Vorplatz vor sich hin plätschert. Er hat schon viele Gäste kommen und gehen sehen und kennt ihre Geschichten. Genauso wie auch Eric Weiss, der Heimleiter vom AZ Gontenbad.

Weiss feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum als Heimleiter im AZ Gontenbad – und auch sein letztes. Letze Woche trat der 65-Jährige seine Stelle ab und übergab sie einer neuen Führungskraft. «Ich war nie irgendwo länger als 10 Jahre. Ich habe die 10-Jahres-Geschenke immer knapp verpasst», sagt Weiss mit einem Lachen im Gesicht. Das Alterszentrum Gontenbad wurde zu seiner Ausnahme.

90-jährige Geschichte

Seit 1934 kümmerten sich die Baldegger Schwestern mit ihrem sechsköpfigen Team um das Alterszentrum Gontenbad und dessen 54 Gäste. Bis sie auf Ende 2000 die Kündigung einreichten. Dann kam Eric Weiss. «Ich konnte eine neue Ära einleiten, das war sehr interessant», sagt der Sankt Galler heute begeistert über seine Anfangszeiten im Alterszentrum.

Emil Nisple, Präsident der Stiftung Alterszentrum Gontenbad, erinnert sich: «Es war nicht einfach, unter 51 Bewerberinnen und Bewerbern die richtige Person auszuwählen. Heute können wir mit Gewissheit sagen, dass wir mit Eric Weiss dieses Ziel erreicht haben.» Weiter lobt er Weiss: «Wir haben Eric auserkoren, weil er nicht nur durch seine umfassende Ausbildung, sondern auch durch seine Persönlichkeit zu überzeugen vermochte.»

Der Neubeginn

Zu Beginn seiner Karriere musste Weiss das Führungskonzept komplett über den Haufen schmeissen und wieder ganz von vorne anfangen. Der Heimleiter erinnert sich:

«Wir mussten bei null anfangen.»

Für ein Heim mit 45 Zimmer war ein sechsköpfiges, nicht ausgebildetes Team nicht mehr zeitgemäss. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen war es eine der ersten Aufgaben von Weiss, das Fachpersonal aufzustocken. 18 neue Fachkräfte, die gleichzeitig verschiedene Rollen im Heim einnahmen, waren das Ergebnis seiner Personalsuche.

«Unser Ziel war es, dass die Menschen vom Eintritt bis zum Sterben bei uns bleiben können. Zuvor hat man sie bei jedem Hüsteln ins Spital gebracht», sagt der 65-Jährige schmunzelnd. «Diese Professionalisierung war sehr wichtig für das Heim», betont Weiss weiter.

Kurz darauf, 2003, kam der erste Umbau. Die Geimeinschaftsbäder wurden aufgelöst und innert zwei Jahren hat man die Zimmer renoviert und mit Duschen und WCs ausgestattet. 45 Wohnungen, die alleine oder als Paar beziehbar sind, kamen dabei heraus.

Gemeinschaft über allem

«Qualitatives Wohnen und die Möglichkeit auf Gemeinschaft war mir bei dem Umbau extrem wichtig», so Weiss. Auch bei späteren Umbauarbeiten, wie dem neuen Ess- und Gemeinschaftsraum, konnten die Bewohnenden des Heimes mitsprechen. Dafür ist der Bewohnerinnenrat zuständig. «Schlussendlich sind nicht wir diejenigen, die sich hier wohlfühlen müssen», sagt der Sankt Galler.

Wo sich heute der Gemeinschaftsraum befindet, war früher das Moorbad. Bild: Aline Baumgartner

Highlights seiner Karriere

Den Umbau und die Inbetriebnahme des Gemeinschaftsraumes nennt Weiss auch als eines der schönsten Ereignisse, dass er in den 20 Jahren im AZ Gontenbad erleben durfte. «Als der Neubau gestanden ist, konnten wir anderes Wohnen und andere Arbeit anbieten. Das war für mich ein Highlight.» Als weiteres Highlight nennt er sein Team, das mit ihm noch jedes Problem überwinden konnte und daraus immer stärker hervorging.

Im AZ Gontenbad ist alles auf Gemeinschaft ausgelegt. So wurden auch die Möbel mit Unterstützung der Bewohnenden ausgewählt. Bild: Aline Baumgartner

Auch die Schaffung der Demenzwohngruppe im 2009 ist etwas, worauf Weiss stolz ist. «Es war die erste Demenzwohngruppe in Appenzell Innerrhoden», erzählt der 65-Jährige mit strahlenden Augen. Die Demenzkranken werden in der Wohngemeinschaft rund um die Uhr betreut. Sie seien laut Heimleiter betreuungs- und pflegeintensiver und mit dem neuen Angebot könne man den Bewohnenden mit Demenz gerecht werden. «Den Bewohnenden stehen Tag und Nacht Pflegekräfte zur Verfügung», erklärt Weiss. «Wir wollten die Demenzkranken nicht mehr in die Psychiatrie oder spezialisierte Institutionen schicken, also haben wir das Angebot angepasst.»

Scheut sich nicht vor Arbeit

Weiss packt gerne mal selbst an. Der 65-Jährige kümmert sich nicht nur um den Papierkram des Heims, sondern hilft auch im Service und in der Pflege mit, wenn Not am Mann ist. Der ausgebildete Pflegefachmann schätzt den Kontakt mit den Gästen und den Mitarbeitenden offensichtlich. «Das werde ich sehr vermissen», sagt der Leiter über den familiären Umgang im Heim. Dieser zeigte sich vor allem nochmals zum Schluss seiner Karriere, mit Corona.

Corona im Heim

«Corona hat uns eng zusammengeschweisst», sagt der Heimleiter über den Lockdown im Alterszentrum. Im Frühling 2020 durften weder Menschen rein noch raus aus dem Zentrum. Schweizweit mussten sich die Altersheime und sonstige Institutionen aus Sicherheitsgründen für einige Woche abschotten, um eine Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. «Der Zusammenhalt wurde auf eine ganz andere Basis gestellt», so Weiss. Die Bewohner des AZ Gontenbad waren dankbar um die Mitmenschen im Heim. Klagen habe Weiss nicht gehört, im Gegenteil: «Wir sind alle Näher zusammengerückt.»

Trotz der Schutzmassnahmen gab es durch Corona einzelne Todesfälle und wenige Infizierte. Der Grossteil der Bewohner blieb jedoch verschont. «Es war schwierig, immer die richtigen Massnahmen zu treffen», so der Heimleiter.

Dank strenger Coronamassnahmen musste das AZ Gontenbad fast keine Coronafälle melden. Bild: Aline Baumgartner

Frischer Wind in der Leitung

Die neue Person, die den langjährigen Heimleiter ablöst, wird eine Frau sein. Anfangs September wird die neue Leiterin, Barbara Schärli, von Weiss eingearbeitet. Zuvor war Schärli bei der Ausserrhoder Kantonspolizei tätig. Weiss sieht sie als die richtige Frau für den Job: «Ich freue mich sehr, dass Schärli die neue Leiterin wird. Sie hat die richtige Mischung.» Auch sagt der Leiter über die Neubesetzung:

«Ich gebe die Leitung gerne ab. Es ist Zeit für mich. Der Wechsel von Alt zu Neu ist jetzt richtig.»

Langweilig wird dem St.Galler nicht, wenn er in Rente geht. Zwischen den ruhigen Stunden Daheim wird er als Atemtherapeut in der «Praxis Rondom» in Appenzell anzutreffen sein. «Ich werde nie mehr Ferien haben», lacht Weiss über die Frage, was ihm an der Arbeit im Heim fehlen wird.

Ein Ende ohne Schluss

Auch wenn Eric Weiss per Ende September in den Ruhestand geht, wird das AZ Gontenbad nicht ganz ohne ihn auskommen müssen. Der St.Galler wird künftig als Teil des Stiftungsrates dem AZ Gontenbad seine Erfahrungen und Kenntnisse zur Verfügung stellen.

Nach 20 Jahren verlässt der 65-Jährige seine Arbeitsstelle mit einem lachenden und einem weinenden Auge: «Der Gedanke an meine Pensionierung ist ein Prozess von Freuen bis hin zu Abschied nehmen.» Von all den Dingen, die der zukünftige Pensionär aus den vergangenen 20 Jahren mitnehmen wird, betont er eines besonders: «Ich habe es sehr geschätzt, die Kultur der Innerrhoder kennen zu lernen.»