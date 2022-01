Appenzell Innerrhoden Schmäuslemarkt in Appenzell: Provisorische Sperrung für den motorisierten Verkehr wird nun definitiv Versuchsweise war der Schmäuslemarkt in Appenzell für den motorisierten Verkehr tagsüber zwischen Mai und Oktober vergangenen Jahres gesperrt. Das Justiz-, Polizei- und Militärdepartement ordnet nun an, dass diese Sperrung weitergeführt wird. Zu positiv sei der Versuch im vergangenen Jahr ausgefallen.

Die Durchfahrt für den motorisierten Verkehr war zwischen Mai und Oktober vergangenen Jahres eingeschränkt. Versuchsweise. Nun wird die teilweise Sperrung definitiv. Bild: Archiv

In einem sechsmonatigen Versuchsbetrieb wurde der Schmäuslemarkt, die Süd-Nordverbindung vom Postplatz zur Marktgasse in Appenzell, von Mai bis Oktober 2021 täglich von 11 bis 17 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Mit Verkehrsmessungen an der Riedstrasse, Poststrasse und Gaiserstrasse wurden die geänderten Verkehrsströme erfasst. Zudem erfolgten bei verschiedensten Anspruchsgruppen Umfragen und Befragungen zu ihren Wahrnehmungen. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Gemäss einer Medienmitteilung hätten die Verkehrsmessungen ergeben, dass sich mehr als die Hälfte des motorisierten Verkehrs von der Poststrasse auf die Gaiserstrasse verlagerte. 15 Prozent des Verkehrs wich auf die Riedstrasse aus. Das Justiz-, Polizei- und Militärdepartement geht davon aus, dass ein beachtlicher Anteil der verbleibenden rund 125 Fahrzeuge auf die Fahrt von Süden nach Norden verzichtete und im Raum Postplatz parkierte. Andere Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker seien auf das Velo umgestiegen oder hätten schon in Steinegg die Strecke über die Entlastungsstrasse gewählt.

Anwohnerschaft wurde befragt

Parallel zu den Verkehrsmessungen führte das Justiz-, Polizei- und Militärdepartement auch Umfragen durch. Diesen seien mittels schriftlichen Fragebögen, adressiert an Anwohnerinnen, Anwohner, Grundeigentümerinnen, Grundeigentümer sowie Gastro- und Gewerbebetriebe erfolgt. Die Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Schmäuslemarkt äusserten sich gemäss Mitteilung tendenziell befürwortend. Der Grundtenor bei den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern rund um den Schmäuslemarkt und entlang der Marktgasse sei positiv oder neutral gewesen.

In Ergänzung zu den schriftlichen Umfragen wurden die Meinungen von 1’100 Passantinnen und Passanten auf dem Schmäuslemarkt und 68 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker auf dem Kanzleiplatz erfasst. Die befragten Passantinnen und Passanten hätten die temporäre Sperrung vorwiegend als positiv oder neutral eingestuft, heisst es weiter. Dabei störten sich Auswärtige am motorisierten Verkehr mehr als Einheimische. Von den 68 befragten Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenkern befand die Hälfte die Durchfahrtsbeschränkung als gut oder würde diese sogar ausweiten, nur ein knappes Dritte lehnte sie ab.

Widerstand war gross

Nebst den Messungen und Befragungen gab es auch diverse Rückmeldungen von direkt oder indirekt Betroffenen. Die Korporation Stiftung Ried reichte eine Petition mit 551 Unterschriften gegen die temporäre Durchfahrtsbeschränkung ein. Eine weitere Petition mit 750 Unterschriften gegen die Verkehrsanordnung wurde von der IG Dorfkern eingereicht. Insgesamt erfolgten 18 Rekurse gegen den Versuchsbetrieb, jedoch erfolglos. Klar positiv zur temporären Durchfahrtsbeschränkung äusserten sich der Verein Appenzellerland Tourismus AI und eine Gruppe von sieben Gastro- und Gewerbebetrieben am Schmäuslemarkt in ihren Stellungnahmen. Andere Gastro- und Gewerbetreibende brachten eine Begegnungszone als Alternative ins Spiel.

Das Justiz-, Polizei- und Militärdepartement zieht aus dem Versuchsbetrieb «Schmäuslemarkt» ein grundsätzlich positives Fazit. Daher sieht es vor, eine saisonale und zeitliche Durchfahrtsbeschränkung von Mai bis Oktober täglich von 11 bis 17 Uhr definitiv anzuordnen. (rk)