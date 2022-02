Appenzell Innerrhoden Frauen dürfen länger arbeiten: Revision der Personalverordnung war im Grossen Rat unbestritten Weibliche Kantonsangestellte in Appenzell Innerrhoden dürfen ab Frühjahr 2022 selbst entscheiden, ob sie mit 64 Jahren in Pension gehen oder doch lieber bis 65 Jahre arbeiten wollen. Eine entsprechende Revision der Personalverordnung wurde im Grossen Rat ohne Diskussionen durchgewunken.

Für Frauen in der Innerrhoder Verwaltung wird das Rentenalter nun etwas flexibler gestaltet. Bild: Stefan Kaiser / Neue Zuger Zeitung

Unbestritten war die Revision der Personalverordnung, welche an der vergangenen Grossratssession am Montag behandelt wurde. Einzig Grossrätin Karin Inauen-Mäder (Schlatt-Haslen) ergriff das Wort. Sie begrüsste die Vorlage und sprach davon, wie wichtig das Stillen für ein Neugeborenes sei. Darum sei es unabdingbar, der arbeitenden Mutter hierfür genügend Zeit einzuberaumen. Säckelmeister Ruedi Eberle nahm diese Aussagen «wohlwollend zur Kenntnis», wie er angab.

Die Revision der Personalverordnung enthält verschiedene Anpassungen, darunter auch eine Ausdehnung der Zeiten zum Stillen. Doch die Schwerpunkte der Vorlage sind deren andere. Am 18. Dezember 2020 hat das Bundesparlament beschlossen, die Mutterschaftsversicherung zeitlich auszudehnen, wenn ein Neugeborenes unmittelbar nach der Geburt für längere Zeit im Spital verweilen muss. Diese Anpassung wurde nun auch in die Innerrhoder Personalverordnung aufgenommen. Deren letzte Revision liegt zwar erst rund ein Jahr zurück, doch konnte die Ausdehnung der Mutterschaftsversicherung damals zeitlich knapp nicht mehr berücksichtigt werden.

Diskussionslos durchgewunken

Zweitens wurde in der jetzigen Revision die Neuausrichtung des Personalamtes verankert respektive die Auferlegung von vermehrt strategischen Aufgaben an selbiges. Eine neue Stelle wurde hierfür bewilligt. Wie Grossrat Romeo Premerlani (Schwende) als Präsident der Wirtschaftskommission ausführte, werde diese Fokussierung auf strategische Themen begrüsst. Zugleich hoffe man auf eine operative Stärkung des Personalamtes.

Drittens werden mit der Revision der Personalverordnung ein Teil der Anstellungsbefugnisse neu an die Departemente zugewiesen. Will heissen: Die Departementsvorstehenden dürfen künftig Mitarbeitende bis zur Funktionsstufe 5 selbstständig anstellen. Damit soll die Standeskommission entlastet werden. Ab der Stufe 6 beginnen die anspruchsvolleren Sachbearbeitungsfunktionen und vereinzelt auch Stellvertretungen von Amts- und Bereichsleitungen. Für diese Anstellungen möchte die Standeskommission als Gremium zuständig bleiben. Und als vierter Schwerpunkt gilt die Möglichkeit, die Frauen kurz vor der Pensionierung einberaumt wird. Sie dürfen nämlich neu entscheiden, ob sie mit 64 in Rente gehen wollen, oder bis zum 65. Lebensjahr arbeiten wollen.

Zu Diskussion führte im Grossen Rat keiner der oben erwähnten Schwerpunkte. Die Revision wurde schliesslich einstimmig genehmigt. In Kraft treten wird sie am 1. April.