Wiedereröffnung nach Umbau:

Appenzell hat nun einen Supermarkt Drei Monate war der Coop an der Zielstrasse wegen Umbauarbeiten geschlossen. Seit gestern können die Kunden hier wieder einkaufen. Neu sind die Bäckerei Böhli und die Metzgerei Fässler unter dem gleichen Dach. Karin Erni

Der Eingangsbereich präsentiert sich mit einem vergrösserten Angebot an Frischprodukten. (Bild: Karin Erni)

«Ase schö», staunt eine Kundin beim Betreten des frisch renovierten Coop an der Zielstrasse in Appenzell. Und sie ist nicht die einzige. Halb Innerrhoden scheint an diesem Morgen im Laden versammelt. Dieser ist nach der dreimonatigen Umbauzeit kaum mehr wiederzuerkennen: Im durch Oblichter erhellten Eingangsbereich sind drei komplett neue Läden und ein Café entstanden. Coop empfängt die Kunden mit einem riesigen Frischproduktebereich.

«Das ist unser neues Konzept 2025», erklärt Rolf Gurtner, Verkaufschef von Coop Ostschweiz. «Wir wollen den Kunden eine Marktatmosphäre bieten.» Gelungen ist dies mit viel Holz und echten Backsteinmauern. 8,6 Millionen Franken hat der gesamte Umbau gekostet.

Geschäftsführerin Rosmarie Meister weist auf die mit Holz-Chessis gestaltete Käse-Ecke mit einer Auswahl von rund 200 Sorten hin: «Dort präsentieren wir zahlreiche Spezialitäten, die täglich frisch geschnitten und abgepackt werden.» Ebenso stolz ist sie auf die Weinabteilung: «Hier sind jetzt mit über 500 Weinen, Champagnern und Schaumweinen alle renommierten Anbaugebiete der Welt vertreten.»

Neue Technologien eingeführt

Weil es keinen Kiosk mehr gibt, führt Coop Zeitschriften und Raucherwaren. Zudem wurden eine Abholstation für die eigenen Onlineshops und eine Annahmestelle der Oecoplan-Textilreinigung eingerichtet.

Neu werden die Preise am Coop-Regal elektronisch angezeigt und die Kunden können ihre Einkäufe an fünf Self-Checkout-Kassen selbst scannen und bezahlen. «Wir sparen dadurch aber kein Personal ein, betont Rosmarie Meister. «Die Mitarbeitenden werden nun vermehrt im Frischproduktebereich eingesetzt.»

Verzichtet wurde bewusst auf eine Bedienungsmetzgerei, weil neu im Supermarkt mit der Metzgerei Fässler ein solches Angebot besteht. «Wir freuen uns, dass wir an so guter Lage präsent sein dürfen», sagt Benjamin Fässler. Neben den Frischfleisch und den Appenzeller-Spezialitäten bietet die Metzgerei auch Fisch an. In der Mittagspause können sich Kunden am Salatbuffet bedienen oder ein warmes Menü mitnehmen.

In Innerrhoden erstmals mit einem Café vertreten ist die Bäckerei Böhli. Um den Gästen beste Kaffeequalität bieten zu können, wurden alle Mitarbeitenden in einen Barista-Kurs geschickt. Für Kinder ist eine Spielecke in Form einer kleinen Backstube entstanden. Auch eine Backstube für die Grossen gibt es. Hier könne die Kunden zusehen, wie Pizzabrot oder Flammkuchen ofenfrisch zubereitet werden. Eine Besonderheit ist das Siebenschläferbrot, das aus einem dunklen Roggenteig besteht und erst nach 27 Stunden Reifezeit knusprig gebacken wird.

Drogerie mit Appenzeller Heilpräparaten

Die Dropa-Drogerie befand sich schon vorher im Gebäude. Sie präsentiert sich ebenfalls in neuem Kleid. Inhaberin Nadja Speck führt im gleichen Haus eine Naturheilpraxis. Entsprechend viel Wert wird auf Heilmittel aus dem Appenzellerland gelegt. Diese werden zum Teil hier verarbeitet. Neu befinden sich die entsprechenden Räumlichkeiten auf der selben Etage, was die Abläufe erleichtere, wie Speck betont.

An den Eröffnungstagen profitieren die Kunden von zahlreichen Attraktionen. Zudem spendet Coop bis zum 25. Mai unter dem Motto «Jeder Kunde zählt» zehn Rappen pro Einkauf an eine wohltätige Institution in Innerrhoden.