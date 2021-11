Appenzell Die Brauerei Locher lanciert ein Label gegen Lebensmittelverschwendung und tüftelt an neuen Produkten Der Innerrhoder Unternehmer Karl Locher mag nicht warten, bis der Staat aktiv wird. Lieber übernimmt er selber Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit. In der Verwertung von Nebenprodukten aus der Bierproduktion gehört er europaweit zu den Vorreitern.

Inhaber Karl Locher und Geschäftsleiter Aurèle Meyer mit Produkten aus der Brewbee-Palette. Bild: Karin Erni

Die Bierproduktion in Appenzell ist in den vergangenen Jahren gewachsen und mit ihr die Menge an unverkäuflichen Nebenprodukten wie Treber, Bierhefe, Weichbier und Nebenwürze. «Es kann doch nicht sein, dass die ganzen guten Nähr- und Ballaststoffe nicht so verwertet werden, wie sie es verdienen», findet Brauereinhaber Karl Locher. Bereits vor über 20 Jahren entwickelte er in Zusammenarbeit mit dem Steiner Landwirt Sepp Dähler die Veredlung von Biertreber zum Edelrindfleisch Kabier.

Umweltfreundlicher und gesünder

Nun will Locher weg vom Fleisch und unter dem Motto «Gutes aus Gutem» vermehrt Produkte direkt für den menschlichen Verzehr herstellen. Dies, weil es effizienter und klimaschonender ist. Weil der Mensch im Gegensatz zum Rindvieh aber nur isst, was ihm schmeckt, hat Locher ein Team aus zehn Fachleuten zusammengestellt, die laufend an neuen Produkten tüfteln und diese verbessern. Mit Johannes Lenz sei auch ein ehemaliger Spitzenkoch dabei, sagt Karl Locher. «Es ist wichtig, dass die Produkte in Geschmack und Qualität überzeugen.» Eine Vorgabe ist, dass die meisten Zutaten aus der Region bezogen werden. Ziele ist es, den Treberanteil in den Produkten zu maximieren. Durch den hohen Ballaststoffanteil sollen sie zudem gesund für die Verdauung sein.

Neue Produkte lanciert

Unter dem Label «brewbee» werden die Produkte im Internet vermarktet und sollen auch bald vermehrt im Handel zu finden sein. Der bekannte Snack Tschipps kommt nun in fünf Geschmacksvarianten und in ansprechender Verpackung daher. Karl Locher ist nach wie vor überzeugt vom Produkt: «Der Biertreber nimmt beim Frittieren nicht so viel Öl auf wie Pommes Chips. Unsere Tschipps enthalten rund einen Drittel weniger Fett.» Auch auf dem Frühstückstisch kommt der Treber zu neuen Ehren. In Zusammenarbeit mit der Thurgauer Spezialitätenmühle Zwicky wurden zwei Müeslimischungen mit Appenzeller Dinkel sowie «Korn-Flakes» entwickelt. Diese Produkte sollen ab Dezember erhältlich sein. Die sechs Sorten Tiefkühlpizza sind nun in farbigen Kartonschachteln verpackt. Eine Konzession an den Handel, wie Locher einräumt. Weiter sind drei Geschmacksvarianten von Birratone, einem Vetter des Panettone, sowie knusprige Laugenkringel erhältlich.

Weniger Bodenverschleiss

«brewbee» steht für weniger Foodwaste. Weniger benötigte Pflanzfläche heisst auch weniger Düngung und Bewässerung. Durch verringerte Transportwege wird Energie eingespart. Die von Locher präsentierten Zahlen sind eindrücklich: In der Schweiz werden 28 Prozent der konsumbedingten Umweltbelastung von der Ernährung verursacht, noch vor Wohnen und Mobilität mit 24 beziehungsweise 12 Prozent. 350'000 Hektaren Bodens werde gebraucht, um das zu produzieren, was die Schweizer verschwenden, sagt Locher. «Aktuell wächst auf 2000 Hektaren Getreide für die Bierproduktion. Wenn wir es schaffen, die Nebenprodukte zu verwerten, steht die entsprechende Ackerfläche für die Nahrungsmittelproduktion zu Verfügung.»

Trotz all dieser Bemühungen ist es bis heute erst gelungen, fünf Prozent der Nebenprodukte in marktfähige Lebensmittel zu verwandeln, wie Karl Locher einräumt. Ihm schwebt ein Anteil von 90 bis 100 Prozent vor. Dafür will er künftig in neue Technologien investieren und auf diese Weise beispielsweise aus Zellulose Zucker produzieren. Mehr möchte sich der Patron indes nicht entlocken lassen. Auch beim Ressourcenschonen wollen die Appenzeller das Geheimnis noch etwas wahren.