Appenzell Ausserrhoden Von Sinnen bis Sponsorenlauf: Sonderwoche für Herisauer Schüler Für die erste Oberstufe der Sekundarschule Herisau fanden während fünf Tagen verschiedene Programme statt; die dritte Oberstufe vertiefte sich in Wirtschaftsaufgaben.



Die Inhaber der Firma «Wake up» zeigen ihr Produkt. Bild: PD

Vier junge Männer in eleganter, schwarz-weisser Einheitskleidung. Eine mit rosafarbenem Papier abgedeckte Laptop-Tastatur. Die Veröffentlichung des Slogans «I take skincare, because my skin is in care». Was haben diese drei Beobachtungen miteinander zu tun?

Sie gehörten am vergangenen Donnerstagnachmittag zur eindrücklichen Präsentation durch Schülerinnen und Schüler in den Zimmern des Sekundarschulhauses Ebnet West. Mit viel Innovation und Liebe zum Detail zeigten die Jugendlichen der dritten Oberstufe an Marktständen ihre Firma und ihr Produkt.

Viele Gruppen hatten sich für ein Produkt aus dem Bereich Verpflegung entschieden, wie Waffeln, Shakes oder Burger. In den Tagen zuvor hatten sie sich im Rahmen des Fachs WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) in Theorie und Praxis in Themen vertieft, die mit der Gründung einer Firma zusammenhängen – zum Beispiel Arbeitsteilung, Handelsfunktionen, Marktanalyse, Budgetplan, Marketing und Verkauf. Begleitend hatten sie Inputs von Lehrpersonen und Fachleuten aus der Wirtschaft erhalten.

Wahrnehmung und Sinne

Auch die erste Oberstufe lebte während einer Woche besonderen Programmen nach. In der Lernlandschaft Violett widmeten sich die Schülerinnen und Schüler dem Oberthema «Wahrnehmung und Sinne». Das Eigene fehle da und dort noch ein wenig, sagte ein Lehrer beim Besuch des Berichterstatters zu den Jugendlichen, die auf einem Mindmap Stichwörter zu taktilen und auditiven Aspekten zusammentrugen. «Versucht etwas Kreatives auf die Beine zu stellen.»

Das Ziel des Nachmittags: für die anderen Schülerinnen und Schüler einen Posten zu einem Sinn gestalten (z.B. Gerüchte-Memory). Die Lernlandschaft Orange führte unter anderem einen Sponsorenlauf für das Klassenlager durch, besuchte im RDZ Gossau das Angebot «ZahlReich».

Die Lernlandschaft Grün beschäftigte sich mit Themen aus dem Bereich BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) – zum Beispiel mit einem Stern-Orientierungslauf in Zweiergruppen auf dem Schulhausplatz, einer «Spanisch-/Italienisch-Woche» oder «Pixelwanderungen». (pd)