Appenzell Ausserrhoden Trotz 106 Millionen Franken Umsatz: Erneutes Defizit für Ausserrhoder Spitalverbund Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) muss zum Jahresende 2021 ein Gesamtdefizit von rund sieben Millionen Franken verkraften. Obwohl das Ergebnis besser ist als 2020, verpasst der Spitalverbund sein finanzielles Ziel.

Der SVAR erwirtschaftete 2021 rund 106 Millionen Franken. Das Jahr stand unter anderem im Zeichen der Spitalschliessung in Heiden. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«Das Jahr 2021 stand im Spitalverbund im Zeichen von Corona und der Schliessung des Spitals in Heiden», schreibt der SVAR in einer Medienmitteilung. Im Zuge der Bewältigung dieser Ereignisse seien dem SVAR finanzielle Verluste entstanden. Genauer gesagt, erwirtschaftete der SVAR im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 106 Millionen Franken. Dies entspricht einem Rückgang von rund sieben Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr.

Dabei sei zu berücksichtigen, dass im Vorjahresumsatz Entschädigungen und Abgeltungen für die Coronapandemie von 6.5 Millionen Franken enthalten sind. Ohne diese Beträge reduziere sich der Umsatz gegenüber Vorjahr entsprechend um lediglich 400'000 Franken.

Patientinnen und Patienten rund 18 Tage mit Corona auf der IPS

«Die Coronapandemie führte insbesondere zu Beginn des Jahres zu einer tiefen Auslastung und entsprechender unterdurchschnittlichen Ertragsentwicklung der Spitäler in Herisau und Heiden», heisst es in der Mitteilung weiter. Gleichzeitig stelle die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und –Patienten die Spitalangestellten erneut vor anspruchsvolle Herausforderungen.

Gesamthaft wurden im Spital Herisau im vergangenen Jahr 224 bestätigte Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt. 33 davon auf der IPS. Die durchschnittliche Spitalaufenthaltsdauer aller Covid-19-Patientinnen und -Patienten betrug rund acht Tage. Die Aufenthaltsdauer der 33 Patientinnen und Patienten, welche intensivmedizinisch behandelt werden mussten, betrug durchschnittlich 18 Tage auf der IPS.

Schliessung des Spital Heiden

Geänderte Rahmenbedingungen und die hohe Versorgungsdichte seien für den Spitalverbund bereits in den vergangenen Jahren herausfordernd gewesen. Es wurden zahlreiche Optimierungen und Kostenreduktionen vorgenommen. «Im Jahr 2021 musste dennoch nüchtern festgestellt werden, dass sich eine weitere Kostenreduktion auch alleine auf der Basis der notwendigen Vorhalteleistungen, nicht mehr bewerkstelligen liess», so der Spitalverbund.

In Anbetracht dieser Ausgangslage sei das Fortführen des Status quo nicht mehr finanzierbar und nicht mehr zu rechtfertigen gewesen. Der Regierungsrat hat deshalb am 20. April den Antrag des Verwaltungsrates zur Schliessung des Spitals Heiden per spätestens Ende 2021 genehmigt.

Mit der Schliessung des stationären Bereichs Ende Juli und dem stetigen Rückgang der ambulanten Fallzahlen bis Ende Jahr fiel entsprechend auch der Umsatz aus dem Spital Heiden kontinuierlich weg. Naturgemäss bildeten sich die Kosten nicht zum gleichen Zeitpunkt im gleichen Ausmass zurück, da Ressourcen wie Personal, Gerätschaften, Infrastruktur etc. erst Ende 2021 vollumfänglich aufgelöst werden konnten.

«Turbulente Situation im Psychiatrischen Zentrum Ausserrhoden»

Ebenfalls zum Umsatzrückgang beigetragen habe die in der ersten Jahreshälfte 2021 turbulente Situation im Psychiatrischen Zentrum Ausserrhoden (PZA). «Aufgrund von Personalausfällen mussten vorübergehend wenige Betten geschlossen werden, was das Ertragspotential geschmälert hat. Diese Umsatzverluste konnten – trotz Beruhigung der Situation im PZA seit Herbst 2021 – bis Ende Jahr nicht mehr vollumfänglich aufgeholt werden», heisst es weiter.

Nach dem Entscheid zur Fokussierung auf das Akutspital und die Psychiatrie am Standort Herisau ab 2022 hat der SVAR seine Unternehmensstrategie überprüft und auf die Jahre 2022 bis 2026 neu ausgerichtet. (pd/tn)