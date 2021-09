Impfbereitschaft Nachfrage steigt markant: Appenzell Ausserrhoden baut Impfmöglichkeiten aus Die Bereitschaft sich gegen das Coronavirus zu impfen, nimmt in Appenzell Ausserrhoden markant zu. Der Regierungsrat erweitert darum die Impfmöglichkeiten. Mobile Teams sollen vermehrt eingesetzt werden.

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden will die Impfquote steigern. Pablo Gianinazzi/ KEYSTONE/Ti-Press

Die Fallzahlen in der Schweiz steigen seit Wochen an, während die Impfquote nur langsam zunimmt. In Appenzell Ausserrhoden sind gut 45 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. 52 Prozent haben eine Dosis erhalten. Damit ist die Impfquote in Ausserrhoden eine der tiefsten der Schweiz.

Geht es nach dem Regierungsrat, muss die Impfquote im Kanton deutlich gesteigert werden. Zumindest die Anmeldungen Impfwilliger nehmen zu, wie der Kanton am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt. Der Kantonale Führungsstab (KFS) hat deshalb das Angebot an Impfterminen erweitert. Für die kommenden zwei Wochen stehen nun über 1000 freie Termine für Erstimpfungen nach Anmeldung zur Verfügung. Mit der flexiblen Infrastruktur des KFS könne rasch auf die schwankende Nachfrage reagiert werden.

Das Walk-in-Impfen ohne vorherige Anmeldung sei nach wie vor sehr beliebt, schreibt der Kanton in der Medienmitteilung weiter. An den bisherigen drei Walk-in-Terminen wurde 1542 Personen zum ersten Mal geimpft. Um der grossen Nachfrage gerecht zu werden, wurden zusätzliche Walk-in-Impftage in den Impfzentren geschaffen.

An folgenden Tagen werden in den Impfzentren Herisau und Heiden Impfungen ohne vorhergehende Anmeldung durchgeführt: Samstag, 11. September, 8.00–15.30 Uhr

Freitag, 17. September, 13.30–21 Uhr

Freitag, 24. September, 13.30–21 Uhr (anstatt 25. September)

Freitag, 1. Oktober, 13.30–21 Uhr

Der Andrang bei den Walk-in-Terminen kann zu Wartezeiten führen. Wer dies vermeiden möchte, könne im Anmeldeportal einen Termin buchen. Für die Erfassung persönlicher Daten müssen Impfwillige eine Krankenversicherungskarte und einen Identitätsausweis mitbringen.

Ordentliche Anmeldungen zur Covid-Impfung mit einem vereinbarten Termin sind weiterhin über das Anmeldeportal oder die Ausserrhoder Impfhotline +41 71 353 67 97 möglich.

Grosses Interesse an mobilen Impfteams

Der KFS hat in der letzten Augustwoche in drei Gemeinden ein mobiles Impfteam eingesetzt. Die Impftour sei erfolgreich gewesen, schreibt der Kanton weiter. Eine Umfrage unter den Gemeinden habe nun ergeben, dass zwölf weitere Gemeinden Interesse an der mobilen Impfequipe haben. Auch grössere Firmen hätten Interesse bekundet. Interessierte Gemeinden und Firmen können sich nach wie vor melden.

In den kommenden Wochen werde es auch hier zusätzliche Möglichkeiten geben. Der KFS erstelle gegenwärtig einen entsprechenden Zeitplan und publiziere diesen so bald wie möglich.