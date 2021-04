Appenzell Ausserrhoden Kontrolle über das Auto verloren: 18-jährige Beifahrerin stirbt bei schwerem Verkehrsunfall zwischen Trogen und Wald Am frühen Sonntagmorgen ist es in Trogen zu einem Selbstunfall gekommen. Eine Person verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Strecke Trogen – Wald war für mehrere Stunden gesperrt.

Das Unfallauto kam schliesslich am Schwendibach zum Stillstand. Kapo AR

(kapo/tn) Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung schreibt, war eine 19-jährige Frau mit einer 18-jährigen Beifahrerin kurz nach Mitternacht mit ihrem Auto auf der Wäldlerstrasse von Trogen in Richtung Wald unterwegs. Kurz nach der Örtlichkeit Bleichi habe die Lenkerin in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet rechts über den Strassenrand.

In der Folge stürzte das Auto einen steilen Abhang hinunter und prallte gegen das Bachbord des Schwendibaches, wo es schliesslich zum Stillstand kam. Die Beifahrerin wurde dabei derart schwer verletzt, dass sie trotz eingeleiteter Reanimationsmassnahmen der aufgebotenen Rettungskräfte noch auf der Unfallstelle verstarb.

Kapo AR

Die Lenkerin konnte sich mit leichten Verletzungen selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital überführt. Eine Blut- und Urinprobe der Autofahrerin wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Am Auto entstand Totalschaden.