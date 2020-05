Anwohner gescheitert: Bundesgericht weist Beschwerden zum geplanten Asylzentrum «Sonneblick» in Walzenhausen ab Nachdem vor dem Obergericht Appenzell Ausserrhoden die Beschwerden zum geplanten Asylzentrum «Sonneblick» abgewiesen wurden, zogen Anwohner den Fall vor Bundesgericht. Nun entscheidet auch dieses für die Nutzung des «Sonneblicks». Der Regierungsrat wird die Inbetriebnahme vorbereiten.



Im «Sonneblick» soll es ein Durchgangszentrum für Asylsuchende geben. Bild: Michel Canonica

(pd/lim) Im Frühling 2016 gab der Kanton bekannt, dass er im «Sonneblick» in Walzenhausen ein Asylzentrum plant. Er schloss dafür mit der gleichnamigen Stiftung einen Mietvertrag ab. Der Kanton stand damals unter dem Eindruck einer anhaltend hohen Anzahl an Zuweisungen von Asylsuchenden und benötigte weitere Unterbringungsplätze in einem kantonalen Zentrum.

Die Baubewilligungskommission Walzenhausen verweigerte jedoch die Baubewilligung und damit die Umnutzung der Liegenschaft. Die Stiftung und der Kanton erhoben dagegen erfolgreich Rekurs beim Departement Bau und Volkswirtschaft. Das Ausserrhoder Obergericht bestätigte den Rekursentscheid und stufte die Nutzung des «Sonneblicks» als Asylzentrum als zulässig ein. Das Bundesgericht kommt nun zum gleichen Schluss und gibt damit definitiv grünes Licht für das Asylzentrum «Sonneblick».

Kanton will das Gespräch mit der Gemeinde suchen

Mittlerweile seien die Zuweisungen von Asylsuchenden zurückgegangen, schreibt der Kanton. Die Prognosen des Staatssekretariats für Migration gehen derzeit von keinen markanten Erhöhungen aus; die aussenpolitische Lage könne sich aber stets rasch ändern. «Der Kanton benötigt weiterhin Unterbringungsplätze in einem kantonalen Zentrum, weil das bisherige Asylzentrum Landegg Ende 2020 geschlossen wird.»

Zusammen mit dem Kanton St.Gallen als Zentrumsbetreiber werde nun die Eröffnung des Asylzentrums Sonneblick vorbereitet. Der Kanton werde dafür auch das Gespräch mit der Gemeinde suchen.

Stiftung will das Zusammenleben fördern

Die Stiftung Sonneblick zeigt sich in einer Stellungnahme «erfreut und erleichtert» über den Entscheid des Bundesgerichts und hofft, «dass nun das Leerstehen der Gebäulichkeiten in absehbarer Zeit ein Ende nehmen kann». Die Stiftung werde zusammen mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden alles unternehmen, damit das angestrebte Ziel rasch realisiert werden kann.

Die Stiftung betont, dass sie nicht nur als Vermieterin auftreten werde, sondern in Zusammenarbeit mit der Zentrumsleitung einen Mehrwert schaffen wolle. Zusätzliche Aktivitäten im Sinne der Integration und des Zusammenlebens mit der Dorfbevölkerung sollen realisiert werden. Dabei könnten personelle oder finanzielle Ressourcen genutzt werden.

Mit der Gruppierung «mitenand walzenhausen» und der Mitwirkung beim Sprachencafé habe Geschäftsleiter Adrian Keller im Einverständnis mit dem Stiftungsrat Vorleistungen getätigt. Weiter heisst es:



«Die Stiftung freut sich, wenn hoch über dem Bodensee wieder Leben einkehrt und bedauert, dass dies ohne ihr Dazutun seit bald drei Jahren nicht mehr der Fall sein konnte.»

Beschwerdeführer sorgen sich um Zukunft des Dorfes

Rückblick: Das Komitee «Anwohner Sonneblick» zog seine Beschwerde ans Bundesgericht weiter, nachdem es vor dem Obergericht eine Niederlage erlitten hatte. Der grundsätzliche Einwand des Anwohnerkomitees: Es sollen nicht, wie vom Kanton geplant, 120 Asylsuchende im «Sonneblick» untergebracht werden, sondern nur rund die Hälfte. Die Beschwerdeführer sorgen sich um die Zukunft Walzenhausens. Sie fürchten, dass Anwohner fortziehen, sollte der Kanton seine Pläne umsetzen.



Die Stiftung Sonneblick hatte 2016 ein Baugesuch zur Umnutzung der Liegenschaft eingereicht. In der Folge verweigerte die kommunale Baubehörde die Baubewilligung, den Rekurs hiess das Departement Bau und Volkswirtschaft gut. Dagegen reichten die Gemeinde Walzenhausen und die Anwohner beim Obergericht ohne Erfolg eine Beschwerde ein.