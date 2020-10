Anstieg der Neuinfektionen in Innerrhoden: Das Gesundheitsamt schliesst «Superspreader»-Event als Ursache aus Das Jodelmusical «Uf immer und ewig», dem der starke Anstieg der Coronaneuinfektionen im Kanton Schwyz vorgeworfen wird, soll auch für jenen in Appenzell Innerrhoden verantwortlich sein. Solche Gerüchte kursieren zumindest auf den sozialen Medien. Die Behörden verneinen einen Zusammenhang. Der Veranstalter des Musicals ist dennoch ausser sich.

Das Jodelmusical, das Anfang September in Appenzell aufgeführt wurde, darf gemäss Gesundheitsamt Appenzell Innerrhoden nicht als «Superspreader»-Event bezeichnet werden. Symbolbild: Keystone (Gaetan Bally)

Während die Corona-Neuinfektionen schweizweit massiv ansteigen, wird in den sozialen Medien in alle Richtungen geschossen – gegen Behörden, Fachmediziner, Politiker und neuerdings auch gegen Jodler. Genauer gesagt gegen die Jodelgruppe des Musicals «Uf immer und ewig».

Das Jodelmusical hat Anfang Monat ungewollt für Schlagzeilen gesorgt, als es für die schlagartige Verbreitung des Coronavirus im Kanton Schwyz verantwortlich gemacht wurde. «Zu Unrecht», wie der Veranstalter und Darsteller Erwin «Buba» Bertschy findet. Denn in seiner Gruppe hätten zwar drei Coronapositive festgemacht werden können, allerdings sei an dem Abend in Schwyz auch Freinacht gewesen. «Die Leute sassen überall aufeinander. Die Bars und Clubs waren randvoll», sagt Bertschy.

Erwin «Buba» Bertschy, Veranstalter und Darsteller des Jodelmusicals «uf immer und ewig». Bild: PD

Was nach den Vorkommnissen hätte hinterfragt werden sollen, sei gemäss Bertschy nicht etwa die Handhabung der Jodelgruppe. «Wir haben uns strikt an die Vorschriften des BAG gehalten», sagt der Veranstalter. Die Behörden hätten hingegen in der Kritik stehen sollen, weil sie solche und ähnliche Anlässe überhaupt bewilligt hätten.

Der rasche Anstieg der Coronafallzahlen im Kanton Appenzell Innerrhoden – am Mittwochmittag waren es kumuliert 179 laborbestätigten Fälle – wurde Anfang Woche auch auf Twitter diskutiert. Ein User warf ein, dass das Jodelmusical gemäss Tourplan nur wenige Wochen vor dem Fiasko in Schwyz auch in Appenzell Zwischenhalt gemacht hatte. Seine Mutmassung fand Anklang. Auf der Social-Media-Plattform vermuten einige, der Anstieg liesse sich nur durch ein sogenanntes «Superspreader»-Event erklären.

Gesundheitsamt entkräftet die These

Mathias Cajochen, Departementssekretär beim Gesundheitsamt Appenzell Innerrhoden, hält indes wenig von den Mutmassungen. Das Jodelmusical von Anfang September sei nicht als «Superspreader»-Event zu bezeichnen, teilt Cajochen auf Anfrage mit.

Mathias Cajochen, Departementssekretär Gesundheitsamt Appenzell Innerrhoden.

Bild: PD

Das Gesundheitsamt hält am Kommunikationskurs der Ostschweizer Kantone fest und verweist weiterhin darauf, dass sich die Ansteckungen an verschiedenen Orten ereignen. Dabei seien insbesondere die vielen Ansteckungen im privaten Umfeld, in den Ferien, in Bars und Restaurants sowie am Arbeitsort auffällig.

Eine Verschärfung der erst kürzlich in Absprache mit den umliegenden Kantonen kommunizierten Massnahmen stehe aktuell nicht im Raum. Cajochen sagt:

«Wir beobachten weiter.»

In Appenzell Innerrhoden ist die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang Oktober exponentiell gestiegen. Zwischen Ende August und dem 4. Oktober vermeldete der Kanton lediglich 17 Fälle. In den letzten rund drei Wochen kamen 130 dazu, 23 davon innerhalb der letzten 24 Stunden.