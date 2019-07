Andreas Frey wird neuer Geschäftsführer bei der Appenzellerland Tourismus AG Der Nachfolger von Urs Berger als Geschäftsführer der Ausserrhoder Tourismusorganisation steht fest. Neu übernimmt Andreas Frey die Leitung. Alessia Pagani

Der neue Geschäftsführer der Appenzellerland Tourismus AG nimmt seine Tätigkeit am 1. Oktober auf.

Andreas Frey tritt die Nachfolge von Urs Berger als Geschäftsführer bei der Appenzellerland Tourismus AG an. Der ausgewiesene Tourismusgeneralist nimmt seine Arbeit per 1. Oktober auf, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Andreas Frey ist aktuell als Marketing Manager bei Schweiz Tourismus Benelux tätig und arbeitete zuvor als Online Marketing Manager bei Thurgau Tourismus, bei Interhome und bei den OLMA-Messen. Der 28-Jährige bringt Führungserfahrung im Destinations- und Freizeitmarketing mit. In St. Gallen aufgewachsen, lebt Frey derzeit in Amsterdam und wird für seine neue Arbeitsstelle wieder in der Ostschweiz Wohnsitz nehmen. Zu seinen Hobbys zählen Wandern, Segeln, Museen und Theater. Er bezeichnet sich selbst als «Outdoor Fan». Frey:

«Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei Appenzellerland Tourismus AR.»

«Die Destination ist Naherholungsgebiet und Ausflugsziel für viele Ostschweizer und Gäste aus dem nahen Ausland. Sie hat viel Potenzial, sich als noch unentdeckte, authentische Zeitkapsel in einer global reisenden Gesellschaft zu positionieren». Die Verantwortlichen konnte sich bereits ein Bild des neuen Leiters machen: «Andreas Frey ist eine junge, kreative und verbindende Persönlichkeit mit grossem Fachwissen. Er wird das Vertrauen der touristischen Leistungsträger schnell gewinnen und Appenzellerland Tourismus AR vorwärts bringen», ist Monika Bodenmann-Odermatt, Verwaltungsratspräsidentin von Appenzellerland Tourismus AR zusammen mit dem ganzen Verwaltungsrat überzeugt.