An der diesjährigen Narrengemeinde in Herisau tritt ein internationaler Stargast auf Am kommenden Sonntag wird die fünfte Ausgabe der Narrengemeinde am Herisauer Saumweiher ausgetragen. Auf die Zuschauer warten nebst Politsatire eine Preisverleihung sowie ein weltrekordverdächtiges Säulirennen. Auch zwei Ehrengäste wurden eingeladen.

Claudio Weder

Meldeläufer Max Molitor, Sportmagischter Holme-Jock, Hoptmaa Chläppere Sepp, Cherchepfleger Güggel Ruedi und Rootsseckelmeischter Rössli-Stompe-Joggeli. (Bild: PD)

Während am Landsgemeindesonntag in Innerrhoden über Politisches debattiert wird, geht es im Nachbarkanton etwas weniger ernst zu und her. Bereits zum fünften Mal findet, parallel zur Innerrhoder Landsgemeinde, die Ausserrhoder Narrengemeinde statt. Dabei wird eine von Schauspielern gespielte Narrenregierung vor Zuschauern auftreten und das politische Geschehen des vergangenen Jahres parodieren.

Nach Schwellbrunn hat der Narrenrat in diesem Jahr den Herisauer Saumweiher zum Austragungsort der 5. «Narregmend» auserkoren. Diese Wahl sei aber nicht aufgrund der jüngsten politischen Geschehnisse um das Herisauer Gemeindepräsidium gefallen, erklärt Adrian Höhener, Pressesprecher der Narrengemeinde. Vielmehr seien sie einer Einladung von «Saumweiher-Bademeister» Franz Bischofberger gefolgt. Er habe den Narrenrat mit einem überaus schön gestalteten Bewerbungsdossier von diesem Austragungsort überzeugt.



Greta Thunberg als Gastreferentin

Der Veranstaltungsort sei zudem ideal gelegen. Im Gebiet rund um den Saumweiher gebe es kaum Parkplätze; die Besucherinnen und Besucher sollen zu Fuss anreisen. Dies sei ganz im Sinne der Gründerväter, aber auch der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg, welche am Sonntag als Gastreferentin ebenfalls mit von der Partie sein wird.

Zu den weiteren Höhepunkten der diesjährigen Narrengemeinde zählen der Auftritt von Jass-Schiedsrichter Dani Müller genauso wie der Weltrekordversuch für das schnellste ungedopte Säulirennen mit der Heri-Sau. Ebenso wird zum allerersten Mal in der Geschichte der «Narregmend» ein vor Ort durch den Gewerbeverein geschmiedeter Anerkennungspreis an eine schillernde Persönlichkeit verliehen. Zudem soll der Saumweiher zum Schauplatz der grössten Trachten-Hosenträger-Gant der Neuzeit werden. Musikalisch wird der Anlass durch Stixi und Sonja sowie die Elefantensounders umrahmt. Gastkanton ist das Vorderland.

Zu früheren Zeiten wurde die Narrengemeinde jeweils einen Tag nach der ordentlichen Landsgemeinde ausgetragen. Sie diente dem gemeinen Volk, über die Obrigkeit zu lästern. Erst lange, nachdem der Brauch verboten wurde – dies war 1687 –, wurde er von Schauspieler Philipp Langenegger wieder zum Leben erweckt. Als Hoptmaa Chläppere Sepp führt der Urnäscher das pseudopolitische Gremium an. Unterstützt wird er durch Cherchepfleger Güggel Ruedi, Sportmagischter Holme-Jock, Rotsseckelmeischter Rössli-Stompe-Joggeli und Adrian Höhener alias Meldeläufer Max Molitor.



80 Zuschauer reichen aus



Seit der ersten Durchführung vor fünf Jahren stosse die polit-satirische Veranstaltung auf immer breiteres Interesse, sagt Höhener. «Vergangenes Jahr in Schwellbrunn hatten wir rund 500 Zuschauer.» 80 würden jedoch ausreichen. Schliesslich bräuchten die Narrenräte Abstand und wollten nicht wie die Silvester-Kläuse bedrängt werden. Wie jedes Jahr habe man auch Vertreter aus der Politik eingeladen. Ein gutes Gewissen und etwas Mut müsse man da aber schon mitbringen.