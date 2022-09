Übertritt in ein Alters- und Pflegeheim: Kann ich mir das leisten?

Was kommt beim Übertritt in ein Alters- und Pflegeheim finanziell auf mich zu? Dieser Frage war ein von den beiden Speicherer Kirchgemeinden veranstalteter Informationsanlass in Zusammenarbeit mit Pro Senectute gewidmet.