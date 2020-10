Als Reaktion auf die steigende Zahl an Corona-Fälle: Standeskommission wird am Dienstag über weitere Massnahmen beraten Lange Zeit war es in Appenzell Innerrhoden bezüglich der Pandemie ruhig. In den letzten Wochen haben sich jedoch über 50 Personen mit dem Virus infiziert. Nun könnte die Regierung aktiv werden.

Noch ist die Lage in Innerrhoden nicht dramatisch. Einzelne Personen mit Covi-19 mussten jedoch stationäre behandelt werden. BIld: APZ

Nachdem im Kanton Appenzell Innerrhoden über den Sommer lange Zeit keine neuen Corona-Erkrankungen zu verzeichnen waren, hat sich die Situation seit September geändert. Innert weniger Wochen ist gemäss einer Medienmitteilung der Standeskommission die Gesamtzahl der Infizierten im Kanton von 25 auf über 80 angestiegen. Glücklicherweise sind die Krankheitsverläufe derzeit in den meisten Fällen mild. Dennoch müssen einzelne Personen stationär im Spital behandelt werden.

Die Standeskommission wird sich am nächsten kommenden Dienstag mit der Entwicklung befassen und über mögliche Massnahmen befinden. Zur Diskussion würden alle Bereiche stehen, in denen derzeit erhöhte Ansteckungszahlen zu verzeichnen sind, heisst es in der Mitteilung. Der Kanton Appenzell I.Rh. wird sich in der ganzen Angelegenheit mit den Ostschweizer Kantonen absprechen, um möglichst einheitliche Lösungen zu finden.

Die Bevölkerung wird weiterhin mit Nachdruck darauf hingewiesen, sich konsequent an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Kann der geforderte Abstand nicht eingehalten werden, ist unbedingt eine Schutzmaske zu tragen.