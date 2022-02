Jagd- und Fischereiwesen Nach dem Jagd-Knatsch: Jagdverwaltung und Wildhut sollen in Innerrhoden personell getrennt werden Die Jagdverordnung des Kantons Appenzell Innerrhoden wird revidiert. Der Kanton will zudem einen neuen Wildhüter einstellen und den Stellenetat aufstocken. Für Bauherr Ruedi Ulmann hat diese Lösung verschiedene Vorteile. Auch der Präsident der Patentjäger begrüsst die Reform.

In Appenzell Innerrhoden ist eine Aufteilung von Jagdverwaltung und Wildhut geplant. Bild: KEYSTONE

Das Jagd-und Fischereiwesen in Appenzell Innerrhoden soll neu organisiert werden. Unter anderem werden die Jagdverwaltung und die Wildhut getrennt. Eine entsprechende Revision der Jagdverordnung ist in Vorbereitung. Die Standeskommission reagiert damit auf die seit längerer Zeit vorhandene Unruhe in der Jägerschaft. So ist das Verhältnis zwischen Teilen der Jäger und Jagdverwalter Ueli Nef angespannt.

Ruedi Ulmann ist Bauherr. Bild: PD

Ein unabhängiger Fachexperte kam im vergangenen Frühling in einer administrativen Untersuchung zum Schluss, dass es zu keinen strafbaren Handlungen oder fachlichen Versäumnissen gekommen war. Gegen Nef und Bauherr Ruedi Ulmann wurde zudem im August eine Strafanzeige eingereicht. Die Standeskommission hat vor Weihnachten den ausserordentlichen Staatsanwalt Franco Passini ermächtigt, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen. Für Ulmann und Nef gilt die Unschuldsvermutung.

Aufstockung der Jagd- und der Fischereiverwaltung

Bereits im Sommer 2021 beschloss die Innerrhoder Regierung aufgrund des Jagd-Knatsches, die heutige Jagdorganisation zu überprüfen. «Im Rahmen der vertieften Abklärungen sind Vergleiche mit den Strukturen und Stellendotationen in vergleichbaren Kantonen angestellt worden», sagt Ulmann. Gestützt auf diese Erkenntnisse soll die Jagd- und Fischereiverwaltung bezüglich Kompetenz- und Aufgabenbereiche wesentliche Änderungen erfahren und umgestaltet werden, wie die Standeskommission in einer Medienmitteilung schreibt. Ein weitere Massnahme ist die Aufteilung von Jagdverwaltung und Wildhut. Die bis anhin in Personalunion besetzte Stelle wird nun auf zwei Personen aufgeteilt. Die Abklärungen zur Arbeitsbelastung habe ergeben, dass eine Entlastung in der Jagd- und Fischereiverwaltung unumgänglich sei, heisst es in der Mitteilung weiter.

Aus diesem Grund wird das Pensum um 60 Prozent aufgestockt. Dies hat die Standeskommission bereits bewilligt. Klar ist, dass der jetzige Stelleninhaber Ueli Nef sich künftig auf die Aufgabe als Jagdverwalter konzentrieren wird. Er reduziert sein Pensum um 20 Prozent. Dadurch kann eine neue Stelle als Wildhüter mit 80 Prozent ausgeschrieben werden. Dieser Schritt wird gemäss Ulmann demnächst erfolgen. Wie die Aufgabenteilung zwischen den beiden Bereichen genau aussehen wird, ist offen. Der Bauherr sagt:

«Angedacht sind da klare Kompetenzzuordnungen.»

Trennung soll bis zur nächsten Jagd erfolgen

In den vergangenen Monaten sind auch Abklärungen getroffenen worden, ob die Departementszuteilung noch zeitgemäss ist. Die Standeskommission hat nun beschlossen, die Jagd und Fischerei beim Bau- und Umweltdepartement zu belassen. Als Grund dafür nennt Ulmann die Tatsache, dass die Fischerei sehr eng mit den Aufgaben des Amtes für Umwelt zusammenhängt. Zudem sollen die Ressorts Jagd und Fischerei insbesondere aus organisatorischen Gründen nicht getrennt werden. Wann die angestrebte Neuorganisation in Kraft treten kann, hängt vom politischen Prozess zur Überarbeitung der Jagdverordnung ab. Dieser soll nun gestartet werden. Für die Inkraftsetzung der Verordnung ist der Grosse Rat zuständig. Bis zur kommenden Jagd im Herbst sollten die Trennung sowie die Kompetenzzuweisung umgesetzt sein, sagt Ulmann.

Jägerpräsident begrüsst Reform

Der Innerrhoder Patenjägerverein hat kürzlich an einer ausserordentlichen Hauptversammlung die geplante Revision der Jagdverordnung diskutiert. Präsident Philipp Broger begrüsst die vorgesehene personelle Trennung von Jagdverwaltung und Wildhut.

«Das Pensum mit beiden Amtsstellen ist für eine Person mit den Herausforderungen der heutigen Zeit kaum mehr vereinbar.»

Als Beispiele nennt er das Wolfsmanagement und das Thema der Wildschäden.

Einen weiteren Vorteil einer Reform sieht Broger in der Entflechtung der Aufgabenbereiche und in der Neuregelung der Kompetenzen. Diese Massnahme entspreche einem langjährigen Anliegen der Jägerschaft. Auf den Jagdbetrieb hätten diese Anpassungen allerdings keinen grossen Einfluss, so Broger. Weitere strukturelle Reformen sind seines Er