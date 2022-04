Alpstein «Ein Absturz kann jedem jederzeit passieren»: Berggänger rettet sich mit SMS an Rega Am Freitag stürzte ein Tourenskifahrer mehrere Meter in die Tiefe. Ohne Handyempfang und verletzt verbrachte er die Nacht im Alpstein. Bergretter Raphael Müller sagt, der Fall zeige, auch eine gut vorbereitete Tour hat Risiken.

Als er auf dem Schneefeld unterhalb der Alp Mesmer war, stürzte der Tourenskifahrer mehrere Meter. (Archivbild) Bild: Paul Broger

Am Freitag schien die Sonne, es lag Schnee im Alpstein. Gemäss einem gut informierten Bergsportler machte sich ein bergerfahrener, älterer Mann alleine auf eine Skitour im Alpstein. Doch als der Tourenskifahrer unterhalb der Alp Mesmer auf einem Schneefeld war, stürzte er über einen Felsvorsprung mehrere Meter in die Tiefe. Beim Sturz verletzte er sein Knie.

Da seine Bewegungsfähigkeit eingeschränkt war, konnte er sich selbst nicht befreien. Rettungskräfte konnte er keine informieren, sein Handy hatte kaum Empfang. Er beschloss, die Nacht in einem Schneeloch zu verbringen. Die Rega bestätigt den Vorfall.

Sturz ist immer ein Risiko

Raphael Müller ist Obmann der Rettungsstation Appenzell der Alpinen Rettung Ostschweiz. Beim Einsatz vom Samstagmorgen war er nicht dabei. Er sagt aber: «Es kommt vor, dass man im Alpstein manchmal keinen Empfang hat und darum die Rettungskräfte nicht alarmieren kann.» Das sei eines der Risiken, die auch eine gut vorbereitete Tour mit sich bringe.

Müller meint: «Der Mann hat es gut gemacht.» Die Schneedecke unter der Alp Mesmer sei mit der richtigen Ausrüstung und Erfahrung machbar. «Ein Absturz, wie ihn der ältere Tourenskifahrer hatte, kann jedem jederzeit passieren. Das ist einfach Pech.» Darum sei wichtig, eine gute Ausrüstung und warme Kleidung dabei zu haben, falls doch etwas passiert.

Erst am kommenden Morgen hatte der verunfallten Berggänger den Gedanken, die Rega per SMS zu alarmieren. Mit seinem Hilferuf schickte er eine ungefähre Ortsangabe. Dafür reichte der Empfang knapp. Diese SMS erreichte die Rega am frühen Samstagmorgen, wie die Rega auf Anfrage bestätigt. Die Einsatzleiterin der Rega erreichte den Mann danach aber weder mit einem Anruf oder einen SMS.

Unterkühlt und mittelschwer verletzt ins Spital

Obmann Raphael Müller weist darauf hin, dass eine Tour vorbereitet sein muss: Das Wetter, die Schneeverhältnisse und die Lawinengefahr vor Ort müssen abgeklärt werden. Am Besten ginge das mit einem Anruf an eine Bergbahn oder ein Gasthaus im Gebiet oder man schaut beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung nach. «Leute aus tieferen Lagen überrascht es, dass im Alpstein viel länger Schnee liegt als weiter unten.» Ideal sei auch, einen Zeitplan zu erstellen. Und wenn man sich unwohl fühle, oder das Wetter doch noch überrasche, soll man umdrehen. «Sonst ist man in wenigen Schritten in einer ausweglosen Situation und auf Hilfe angewiesen.»

Die Einsatzleiterin bot darauf einen Helikopter von der Rega-Einsatzbasis St.Gallen auf. Die Crew machte sich gemeinsam mit einem Bergretter des Schweizer Alpen-Club SAC auf den Suchflug. Anfangs war die Suche erfolglos. Gemäss Angaben der Rega hätte man alternativ auch einen mit Wärmebildkamera und Handyortung ausgestatteten Suchhelikopter einsetzen können. Doch dann konnte man den Mann doch noch mit dem regulären Helikopter finden und ins nächste geeignete Spital fliegen. Der Mann war unterkühlt und mittelschwer verletzt.

Der Unfall ging glimpflich aus. Der ältere Tourenskifahrer war gut vorbereitet und hatte Kleidung, die ihn durch die Bergnacht wärmte. Für Bergretter Raphael Müller zeigt der Vorfall, wie wichtig die Ausrüstung ist. «Ob wegen eines Wetterumschwungs oder wegen Nebel: Manchmal dauert es, bis die Rettungskräfte da sind.»