Alpstein Bergwirte starten optimistisch in die neue Saison An ihrer virtuellen Hauptversammlung sprechen sich die Mitglieder des Bergwirte-Vereins für eine Fortsetzung des Whiskytreks aus. Fürs Jubiläumsjahr 2022 planen sie eine Überraschung.

Ungewohnt: Die Alpstein-Bergwirte treffen sich erstmals virtuell zur Hauptversammlung. PD

Auch bei den Alpstein-Bergwirten sorgte Corona für eine technische Neuerung: Erstmals in der Geschichte des Vereins haben sich die Mitglieder nur virtuell zur Hauptversammlung getroffen. «Für mich war die Vorbereitung mit einem gewissen Mehraufwand verbunden», sagt Präsident Thomas Manser vom Berggasthaus Bollenwees. «Doch alles in allem war es eine positive Erfahrung.» Insbesondere hätten ausnahmslos alle Mitglieder teilnehmen können. «Einer hat sich sogar aus Mexiko eingeloggt.» Das Coronajahr hätten die Bergwirte gut gemeistert, so Manser. Zudem seien 1580 Stunden Fronarbeit für die Wanderwege geleistet worden. «So viel wie schon lange nicht mehr.» Auch für die bevorstehende Saison sei man optimistisch, was das Gästeaufkommen betrifft.

Neue Trophäe für Whiskywanderer

Der Whiskytrek geht diesen Sommer in seine sechste Auflage. Allerdings in einer etwas abgeänderten Variante. Neu können Käufer der Fläschchen eine Marke ablösen und in den eigens geschaffenen Faltprospekt einkleben. Wer alle Felder voll hat, erhält eine wertvolle silberne Gürtelschnalle vom bekannten Senntumsschmied Roger Dörig. «Es ist uns bewusst, dass dies eher ein Geschenk für Männer ist, aber wir möchten den sehr beliebten Trek noch für drei Jahre weiterführen», sagt Thomas Manser. Eine Neuauflage der Königstour im Alpstein wollen sich die Bergwirte für ihr 80-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr aufsparen. Diese Idee brauche noch etwas Vorlaufzeit, so Manser. «Aber dann machen wir etwas, wo die ganze Familie Gas geben kann.»

Neue und alte Wirte

Daniel und Judith Lüchinger werden für 25 Jahre Mitgliedschaft beim Bergwirteverein Alpstein geehrt. PD

Der Bergwirteverein konnte zwei neue Mitglieder aufnehmen: Der St.Galler Markus Ammann leitet seit letztem Frühjahr die Kronberg-Gastronomie. Mit Kathrin Rutishauser konnte eine neue Gastgeberin für den «Ahorn» gefunden werden. Ihre Vorgänger Hildi Knecht und Werner Bruhin hatten sich altershalber zurückgezogen. Eine Ehrung in Form einer Wappenscheibe durften Judith und Daniel Lüchinger vom Berggasthaus Staubern in Empfang nehmen. Manser lobte ihren Pioniergeist, der sich jüngst im Bau einer neuen Bergbahn gezeigt habe.

Um allfällige Fragen zu klären, hätten sie im Vorfeld eine Orientierung über Videotelefonie durchgeführt, sagt Manser. Die eigentliche Versammlung sei dann digital vonstatten gegangen und jedes Mitglied habe die Traktanden individuell durchgearbeitet. Im Gegensatz zu den früheren Versammlungen, wo jeweils auch Ehren- und Passivmitglieder sowie Gäste geladen sind, haben diesmal lediglich die Aktivmitglieder teilgenommen. Am Ende des vorgegebenen Zeitfensters hat ein Dreiergremium aus dem Vorstand alle Geschäfte auf ihre Richtigkeit überprüft.