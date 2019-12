Allein sein im Alter – Betroffene erzählen: «Ich kann nicht alleine in ein Restaurant, ich komme mir immer so verlassen vor» In Ausserrhoden gibt es viele Einzelhaushalte. Wie zwei Seniorinnen aus Herisau mit der Einsamkeit umgehen.

Obwohl sie viel alleine sind: Christina Wettstein und Rosmarie Bolliger haben das Lachen nicht verlernt. Bild: yal

«Ich kann nicht alleine in ein Restaurant gehen. Dann komme ich mir immer so verlassen vor.» – «Das geht mir genau gleich.» Rosmarie Bolliger und Christina Wettstein stellen immer wieder Ähnlichkeiten fest. Die zwei verwitweten Seniorinnen wissen, wie sich das Alleinsein anfühlt. Als sie bei Kaffee und Gipfeli über das Thema Einsamkeit sprechen, verstehen sie sich gut. Die in Herisau wohnhaften Seniorinnen haben sich erst vor kurzem bei einem «Glückskafi» der Pro Senectute kennen gelernt.

In Ausserrhoden leben viele Personen alleine: Rund ein Drittel aller Haushalte bestehen aus nur einer Person. Das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik, die kürzlich erschienen sind. Wie Rosmarie Bolliger und Christina Wettstein sind oft ältere Personen auf sich alleine gestellt und fühlen sich einsam. Diese Erfahrung macht Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden. Und ältere Menschen gibt es im Kanton viele. Der Altersquotient von Ausserrhoden, also die Anzahl der 20 bis 64-Jährigen im Verhältnis zu den über 64-Jährigen, liegt mit 33 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt.

Wenn ein Tod das soziale Leben verändert

Das Alleinsein beschreibt die 80-jährige Bolliger als etwas, das sich automatisch entwickelt: «Mit zunehmendem Alter wird der Bekanntenkreis kleiner. Plötzlich stirbt eine Person aus dem Umfeld oder muss ins Pflegeheim.» Ganz konkret hat das Christina Wettstein diesen Sommer erlebt. Im August ist ihr Mann nach 50 Jahren Ehe verstorben. Das Leben ohne ihn ist eines, an das sich die bald 79-Jährige erst gewöhnen muss. Weihnachten werde für sie dieses Jahr nicht das Gleiche sein. So schnell wie eine Person aus einem Leben verschwindet, so schwierig sei es im Alter, neue Kontakte zu knüpfen, sagt die ehemalige Heimleiterin Bolliger:

«Es kostet viel Überwindung, andere Personen anzusprechen.»

Wie Wettstein bezeichnet sie sich dennoch als geselligen Menschen. Die zwei Frauen vermuten, dass es ihnen im Vergleich zu Gleichaltrigen etwas leichter falle, mit anderen ins Gespräch zu kommen. «Wir sind vielleicht eher die Ausnahme», sagt Wettstein. «Wir gehören einer Generation an, für die möglicherweise die Arbeit und weniger das soziale Leben im Vordergrund gestanden hat», beantwortet Bolliger die Frage nach Gründen für Schwierigkeiten beim Kontaktaufbau.

Spazieren ohne Begleitung ist undenkbar

Trotz ihrer offenen und direkten Art verlässt Bolliger das Haus nicht gerne alleine. Der Gang zum Einkaufen oder ins wöchentliche Gedächtnistraining stelle für sie zwar kein Problem dar, aber ein Spaziergang ohne Begleitung ist für sie unvorstellbar. Christina Wettstein pflichtet Bolliger bei. So sei man in einer Durchschnittswoche schon viel alleine, führt Letztere aus. Besonders schlimm sei das am Sonntag. «Dann haben alle Läden geschlossen. Jemanden anrufen kann ich schlecht, viele sind dann mit ihrer Familie zusammen.» Aus diesem Grund hat Bolliger den Sonntag zum Waschtag gemacht. Aber Waschtag hin oder her:

«Irgendwann fällt dir einfach die Decke auf den Kopf.»

Grundsätzlich findet Christina Wettstein, dass es als Seniorin nicht nur eine Herausforderung sei, nicht zu vereinsamen, sondern generell Teil der Gesellschaft zu bleiben. «Als alte Person wird man vielerorts nicht mehr für voll genommen», sagt sie. Kürzlich habe ihr eine Angestellte eines Amts das Schreiben einer E-Mail nicht zugetraut. «Oft werde ich nicht mehr gesiezt. Ich finde, in unserem Kanton ist das eine Frage des Anstands», sagt Wettstein. Bolliger hat ähnliche Erfahrung gemacht: «Mein Eindruck ist, dass es vielfach Personen mittleren Alters sind, die uns Ältere nicht mehr ernst nehmen.»

Aufgrund ihrer Situation sind die Seniorinnen umso froher, dass sie Kinder haben, die ab und zu vorbeischauen. Denn Bolliger und Wettstein wissen von Begegnungen im «Glückskafi»: Nicht alle Senioren haben fürsorgliche Verwandte. Doch auch der Nachwuchs hat nicht immer Zeit für einen Besuch. Bolliger kann das verstehen:

«Sie haben ja ihr eigenes Leben, um das sie sich kümmern müssen. Meine Tochter, die in der Region Solothurn lebt, ruft mich aber regelmässig an.»