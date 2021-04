Agrarabstimmungen «Trinkwasserinitiative ist ein Etikettenschwindel»: Zwei Appenzeller Bauern zeigen die Folgen einer Annahme für ihre Betriebe auf Im Juni befinden die Stimmbürger über zwei Agrarvorlagen. Diese seien nicht durchdacht und würden zahlreiche Existenzen gefährden, bemängeln zwei Landwirte aus dem Appenzellerland.

Walter Mock aus Gonten müsste die Schweinehaltung aufgeben. Bild: Karin Erni

Überall im ländlichen Raum prangen die roten Schriftzüge: «2x Nein zu den extremen Agrar-Initiativen.» Die Aktion wurde vom Schweizer Bauernverband lanciert, der sich vehement gegen die beiden Volksbegehren wehrt. Die Vereinigung der Biobauern, der Bioring Appenzellerland, sieht das Thema etwas differenzierter. Auch er lehnt die Trinkwasserinitiative ab, hat aber für die Pestizidinitiative Stimmenthaltung beschlossen. Die Trinkwasserinitiative will hauptsächlich die Direktzahlungen für diejenigen Bauern streichen, die ihren Tierbestand nicht mit hofeigenem Futter versorgen können. Die Pestizidinitiative fordert im Prinzip landesweit die Bioproduktion und verbietet den Import von konventionell erzeugten Lebensmitteln.

Keine Schweine- und Hühnerhaltung mehr möglich

Wie betroffen wäre die Landwirtschaft im Appenzellerland konkret im Falle einer Annahme? Probleme bekommen insbesondere diejenigen Betriebe, welche eine sogenannte «innere Aufstockung» vorgenommen haben. Dazu gehören die Schweine- und Pouletmast sowie die Haltung von Legehennen. Diesen Betrieben bliebe nur die Alternative, auf Direktzahlungen zu verzichten oder den Betriebszweig aufzugeben. Zwei Bauern mit unterschiedlichen Betriebsformen äussern sich zu den Initiativen: Konrad Meier bewirtschaftet in Herisau einen Biobetrieb mit gut 19 Hektaren Land. Zum Betrieb gehören 22 Milchkühe, Rinder und 1000 Biolegehennen. Einen Teil der Eier verkaufen seine Mitarbeiter Heidi und Köbi Rohner in Herisau und Umgebung an private Haushaltungen und den Detailhandel. Walter Mock aus Gonten betreibt neben Milchwirtschaft auch Schweinezucht und besitzt 700 Legehennen. Die Bodenhaltungseier werden in verschiedenen Läden in der Ostschweiz abgesetzt. Das Fleisch geht als «QM Schweizer Fleisch» in die entsprechenden Kanäle.

Biokonsum soll freiwillig bleiben

Als Biobauer könnte er mit den Auswirkungen der Pestizidinitiative leben, sagt Meier. «Keine synthetischen Pestizide zu verwenden, entspricht der biologischen Produktionsweise.» Doch ein ganzes Land für Import, Export, Verarbeitung, Lagerung und Verkauf mit Zwang auf Bio umzustellen sei wohl eher Wunschdenken. Meier befürchtet, dass dieses Vorgehen auch nicht WTO-konform ist. Ein Problem sei auch, dass durch die Umstellung die Produktionsmenge im Inland abnehmen würde. «Durch den vermehrten Lebensmittelimport und -transport entsteht mehr CO 2 und Foodwaste.» Mehr Importe bedeuteten auch weniger strenge Auflagen punkto Tierschutz, so der Biobauer. «Bio ist eine gute Lösung. Wenn der Konsument dies täglich beim Lebensmitteleinkauf unterstützt, nützt dies dem Trinkwasser viel mehr als die Trinkwasserinitiative.»

Konrad Meier in seinem Hennenstall in Herisau. Die Eierproduktion würde im Appenzellerland unmöglich. Bild: Karin Erni

Die Trinkwasserinitiative hält der Herisauer für einen Etikettenschwindel: «Wenn man den Initiativtext wörtlich auslegt, würde das bedeuten, dass Biobauern auch keine bewilligten biologische Hilfsstoffe wie beispielsweise Auszüge aus Pflanzen verwenden könnten. Da nur betriebseigenes Futter zugelassen wäre, müsste ich die Bioeierproduktion wohl aufgeben.» Auch Rindvieh brauche nebst Gras eine gewisse Zufütterung, erklärt der Bauer. «Das sind oft Nebenprodukte aus der Lebensmittelherstellung, die müssten sonst verbrannt oder zu Biogas verarbeitet werden.» Durch die Initiative würden auch intensive Spezialbetriebe im Gemüsebau und Mastbetriebe, welche nicht nach den heutigen Vorschriften produzieren müssten, gefördert, ist Konrad Meier überzeugt. «Diese könnten sich ausklinken und auf Direktzahlungen verzichten. Dann hat die Umwelt und der Tierschutz unter dem Strich nichts gewonnen.»

Keine Existenzsicherung mehr möglich

Und was würde Walter Mock im Fall einer Annahme machen? «Das darf nicht passieren», antwortet dieser ernst. «Jahrzehntelang hat man uns Bauern eingetrichtert, dass wir unsere Existenz selbst sichern müssen. Nun, da wir innovativ waren und uns verschiedene Standbeine aufgebaut haben, will man das alles auf einen Schlag kaputtmachen.» Das Schlagwort «sauberes Trinkwasser» sei nur ein Vorwand, ist er überzeugt. «Wir haben in der Schweiz kaum Probleme mit dem Trinkwasser. Ich bin der Erste, der für mich und meine Tiere sauberes Wasser will.» Auch die Bodengesundheit würden die Bauern nicht mutwillig aufs Spiel setzen, wie ihnen unterstellt werde.

«Der Boden ist unser Hab und Gut. Von ihm leben wir. Alle zehn Jahre werden Bodenproben genommen und analysiert.»

Bei einer Annahme würde allfällige Probleme einfach ins Ausland verlagert, ist Mock überzeugt. «Was nützt es, wenn zum Beispiel Klimagase einfach woanders entstehen? Die Luft verteilt sich auf der ganzen Welt.» Die Schweiz habe die Landwirtschaft gut unter Kontrolle: Es gebe Vorschriften zu den Höchstbeständen bei Nutztieren, Düngerbilanzen und Bestimmungen zum Tierwohl. Die Forderung nach dem Stopp von prophylaktischem Antibiotikaeinsatz sei überflüssig, da dieser in der Schweiz ohnehin nicht erlaubt ist. Auch der therapeutische Einsatz sei um 40 Prozent gesenkt worden. Im Ausland würden solche Stoffe viel lascher gehandhabt, ist Mock überzeugt. «2017 hat das Schweizer Volk die Initiative zur Ernährungssicherheit zu fast 80 Prozent angenommen – und nun soll die Produktion von Schweine- und Geflügelfleisch sowie von Eiern aus der Region praktisch unmöglich werden und mit einer negativen Ökobilanz ins Ausland verlagert – das ist ja schizophren!»

Der Konsument solle eine Auswahl haben, fordert Mock. «Wer Biofleisch kaufen will, kann das heute schon tun. Würde allen Bauern diese Produktionsmethode aufgezwungen, wäre Fleisch für viele Leute unerschwinglich und sie würden wieder mehr im Ausland einkaufen.» Ausser Tierhaltung sei im hügeligen Grasland nicht viel anderes möglich.

«Hier wachsen nun mal keine Zuckerrüben und kein Mais. Das Ganze ist nicht durchdacht. Sogar die Alpung von Rindern wäre nicht mehr möglich.»

Von der Pestizidinitiative wäre auch er weniger stark betroffen, sagt Walter Mock. «Hier stellt sich die Frage bei Reinigung und Desinfektion der Ställe, welche Mittel künftig noch erlaubt wären. Der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft gehe generell zurück und werde noch weiter abnehmen, ist er überzeugt. «Neue Technologien wie Drohnen oder Roboter sorgen für einen gezielteren Einsatz der Mittel.» Er selbst wäre von den Auswirkungen der Initiativen wegen der Übergangsfrist von acht bzw. zehn Jahren nicht mehr lange betroffen, sagt Mock. «Aber als Ausbildner ist es mir wichtig, dass Junge eine Zukunft in der Landwirtschaft haben.»

Gesetzesänderung zweckmässiger als Initiative

Beide Landwirte sind der Meinung, dass die Parlamentarische Initiative, die in der diesjährigen Frühlingssession verabschiedet wurde, die bessere Lösung ist. Das Massnahmenpaket will auf Gesetzesebene das Grund- und Trinkwasser besser vor Pestiziden schützen und die Nährstoffverluste in der Landwirtschaft senken. Vorgesehen ist ein konkreter Absenkpfad beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent bis 2027. Die ersten Massnahmen sollen bereits Anfang 2023 in Kraft treten, so Walter Mock. «Das wirkt noch viel schneller als radikale, utopische Initiativen.»