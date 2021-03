ärger wegen Gegenvorschlägen «Das grenzt an eine öffentliche Blossstellung»: Mehrere Innerrhoder Bürgerinnen und Bürger sind verärgert, weil sie gegen ihren Willen für ein Regierungsamt vorgeschlagen wurden In Innerrhoden gehört es zur Tradition, dass an der Landsgemeinde Gegenkandidaturen für amtierende Regierungsmitglieder von jedermann und ohne Einverständnis der vorgeschlagenen Person eingebracht werden können – auch in diesem Jahr mit Urnengang. Über 20 Kandidierende wurden gegen ihren Willen für ein Amt in der Standeskommission oder im Kantonsgericht vorgeschlagen. Bei manchen ist der Ärger gross.

2021 stimmt Innerrhoden über die politischen Geschäfte erneut an der Urne ab. Michel Canonica

Einige Innerrhoderinnen und Innerrhoder staunten wohl nicht schlecht, als sie am Dienstag die Zeitung öffneten und dabei aus einem offiziellen Inserat der Ratskanzlei erfahren mussten, dass sie für die Wahlen am 9. Mai vorgeschlagen sind. An diesem Datum werden die Mitglieder der Standeskommission sowie des Kantonsgerichts an der Urne gewählt. Bis zum 12. März konnten Gegenvorschläge eingereicht werden. Wie die Ratskanzlei mitteilt, sind neben den bereits kommunizierten noch 20 weitere eingegangen. Personen, die dem Amtszwang nicht mehr unterstehen, haben nun drei Tage Zeit, die Nichtteilnahme am Wahlgang zu melden.

Die Gegenvorschläge haben zu Ärger geführt. In einem Leserbrief zeigt sich zum Beispiel Arno Schönenberger empört darüber, dass er als Landesfähnrich wie auch als Kantonsrichter vorgeschlagen wird – ohne jemals ein Interesse für ein öffentliches Amt bekundet zu haben und ohne diesbezüglich vom Verfasser des Gegenvorschlages angefragt worden zu sein. Er kritisiert:

«Ein solches Vorgehen scheint mir boshaft motiviert zu sein und grenzt für mich an eine ‹öffentliche Blossstellung›.»

Der demokratische Rechtsstaat werde durch ein solch unbedachtes Handeln durch unzufriedene Mitbürger einerseits missbraucht und anderseits mit massiv unnötigem Arbeitsaufwand beübt, so Schönenberger weiter. Auch sechs weitere Personen, welche ungefragt für ein öffentliches Amt vorgeschlagen wurden, setzen sich zur Wehr. Ihren Unmut bringen sie in einem Zeitungsinserat im «Appenzeller Volksfreund» zum Ausdruck. Dort heisst es:

«Es steht jedem und jeder Stimmberechtigten zu, Wahlvorschläge zu machen. Dieses Recht macht aber nur Sinn, wenn es nicht missbräuchlich angewandt wird.»

Kritik an Ein-Personen-Regel

Martin Pfister, Präsident SP AI, wurde von einer Bürgerin als Landammann vorgeschlagen. Bild: PD

Unter den ungefragt Vorgeschlagenen ist auch Martin Pfister, Präsident der SP AI. «Ich war überrascht, als ich erfahren habe, dass ich als Landammann ins Spiel gebracht werde», sagt er. Die Kandidatur lehnt er entschieden ab: «Ich habe keinerlei Ambitionen, gegen Roland Inauen anzutreten.» Da Pfister über 65 Jahre alt ist, untersteht er dem Amtszwang nicht mehr.

Die Wahlen finden zwar wegen der Coronapandemie erneut an der Urne statt, doch der Modus ist der Landsgemeinde nachempfunden, an welcher jede stimmberechtigte Person im Ring die Möglichkeit hat, Vorschläge für amtierende Behördenmitglieder zu rufen. Bereits im vergangenen Jahr war es möglich, Gegenvorschläge mittels Formular einzureichen. Dazu waren allerdings die Unterschriften von zehn Personen erforderlich. Diese Bestimmung wurde in diesem Jahr vom Grossen Rat aufgehoben. Somit konnten Vorschläge auch von Einzelpersonen eingereicht werden.

Martin Pfister ist damit nicht einverstanden:

«Mit dieser Ein-Personen-Regel wird versucht, an der Urne die Landsgemeinde ‹nachzuspielen›.»

Das sei problematisch, denn die politische Kultur der Landsgemeinde könne nur bedingt auf Urnenabstimmungen adaptiert werden. Aus diesem Grund fordert Pfister eine verbesserte gesetzliche Grundlage für künftige Urnenabstimmungen. Zwingend müssten für die Einreichung eines Gegenvorschlags mehr Unterschriften nötig sein, auch müssten die vorgeschlagenen Personen vorher gefragt werden. So könnten «abstruse Vorschläge» in Zukunft verhindert werden.

Gegenvorschläge waren persönlich motiviert

Auffällig ist: 16 der 20 Gegenvorschläge stammen von Franziska und Andreas Schmutz. Die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten richten sich gegen Landammann Roland Inauen, Landesfähnrich Jakob Signer, Säckelmeister Ruedi Eberle, Kantonsgerichtspräsidentin Evelyne Gmünder und mehrere Mitglieder des Kantons- und Bezirksgerichts.

Auf Anfrage gibt Franziska Schmutz bekannt, dass sie die Gegenvorschläge aus einer «tiefen, begründeten und langjährigen Unzufriedenheit» gegenüber der Justiz eingereicht habe. Unzufrieden sei sie vor allem mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft sowie den Gerichten – und letztlich mit der Standeskommission als Aufsichtsbehörde. Der Justiz wirft Schmutz Feigheit, Gleichgültigkeit, Schlamperei und Arroganz vor. Sie kritisiert, dass «Fehler und Lügen nicht eingestanden und Anliegen von Frauen nicht ernst genommen» werden und «viel Schaden in privaten Schicksalen angerichtet» werde. Aus diesem Grund habe sie die Möglichkeit genutzt, Personen vorzuschlagen, denen sie das Amt zutraut – mindestens so gut wie den bestehenden Amtsträgern.

«Keine Jux-Kandidaturen»

Die Vorschläge habe sie sich gut überlegt. «Es handelt sich nicht um Jux-Kandidaturen», sagt Schmutz. Martin Pfister ist in ihren Augen beispielsweise der wünschenswertere Landammann, weil er transparent, offen und bürgernah sei und zu seiner Meinung stehe und gerade im Erziehungsdepartement als ehemaliger Pädagoge mit verschiedenen Erfahrungen sehr geeignet sei. «Schade, dass er nicht zur Verfügung steht», sagt Schmutz.

Auf ihre Aktion habe sie sowohl sehr positive als auch negative Rückmeldungen erhalten, so Schmutz weiter. Sie hat Verständnis dafür, dass nun gewisse Personen, die gegen ihren Willen zur Wahl antreten müssen, verärgert sind. Doch einen Fehler habe sie nicht gemacht.

«Ich habe meine Bürgerrechte wahrgenommen, wie sie in Innerrhoden möglich sind.»

Und: An einer normalen Landsgemeinde hätte sie auch die Möglichkeit gehabt, das Wort zu ergreifen und die Namen in den Ring zu rufen.

Dass jemand ungefragt als Kandidatin oder Kandidat für ein öffentliches Amt vorgeschlagen werden kann, gehöre nun mal zur Tradition der Landsgemeinde, sagt Schmutz. «Wer damit nicht einverstanden ist, muss entweder zügeln oder das System hinterfragen.»