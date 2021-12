Adventsstimmung Glühwein, Älplermagronen und Waffeln: Verein Familiensache organisiert Advents-Stobe in der Chäshalle Die Advents-Stobe in der Chäshalle vor dem Museum in Herisau lädt auch dieses Jahr wieder zu Glühwein und Älplermagronen ein. Der Gewinn wird an die Palliative Care des Kinderspitals Ostschweiz gespendet.

Der Verein Familiensache betreibt zum zweiten Mal die Advents-Stobe in der Chäshalle vor dem Museum Herisau. Bild: PD

Wer in diesen Tagen die Advents-Stobe unter den Bögen der Chäshalle gegenüber der reformierten Kirche in Herisau betritt, dem steigt als allererstes der Geruch von frischen Tannenzweigen in die Nase. Als zweites nimmt man verschiedene Gerüche, Glühwein, Punsch, Älplermagronen und Waffeln wahr.

Der Verein Familiensache betreibt nach 2019 zum zweiten Mal die Advents-Stobe. Der Verein, der eigens zu diesem Zweck gegründet wurde, spendet die Einnahmen an die Palliative Care des Ostschweizer Kinderspitals. «Wir haben alle Kinder und wollen deshalb etwas unterstützen, was Kindern und ihren Eltern zugutekommt», erklärt Ueli Sager, verantwortlich für die Werbung beim Verein Familiensache.

Premiere war ein Erfolg

Bis am 23. Dezember bleibt die Advents-Stobe voraussichtlich in Betrieb. Der Verein hält sich an die Vorgaben, die für Gastronomiebetriebe gelten. Die Konsumation ist nur mit Covid-Zertifikat möglich. 2019 fand die Advents-Stobe zum ersten Mal statt. Der Verein Familiensache freute sich ob des Erfolgs der Premiere. «Wir konnten der Palliative Care eine stolze Summe überreichen», erinnert sich Sager.

Heuer werden nebst Älplermagronen, Gerstensuppe und Vesperplättli auch Waffeln angeboten. 2019 habe an einem Abend ein Mitglied des Vereins aus Jux ein Waffeleisen mitgenommen und Waffeln gemacht. «Irgendwann roch die ganze Chäshalle nach Waffeln und alle wollten eine haben», sagt Sager und lacht: «Darum haben wir sie in diesem Jahr von Anfang an im Angebot.»

Ehrenamtliche Arbeit

Die Betreuung der Advents-Stobe haben die Mitglieder unter sich aufgeteilt. Sie alle leisten ihren Dienst ehrenamtlich. «Wir freuen uns, wenn wir auch etwas zum Leben in Herisau beitragen können. Schliesslich sind wir alle aus der Region», erklärt Sager. Er betrachtet die Advents-Stobe als eine ideale Ergänzung zum Outdoor-Glühweinstand ein paar Dutzend Meter weiter.

Reservationen der Tische, die Platz für ungefähr zehn Personen bieten, nimmt der Verein im Voraus vor Ort entgegen. Geöffnet ist die Advents-Stobe wochentags von 16 bis 23 Uhr und Samstags und Sonntags ab 13 Uhr. Die Schliessungszeiten am Wochenende variieren je nach Nachfrage. Diverse Darbietungen erwarten die Besucherinnen und Besucher. Auch spontane Auftritte, beispielsweise von Jodelchörli oder Gesangsvereinen seien jederzeit willkommen.