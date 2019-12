Adventsstimmung am Herisauer Christchindlimarkt Marroni, Glühwein, Raclette: Über 100 Aussteller locken am Wochenende zum Stöbern und Entdecken ins Dorfzentrum.

Der Christchindlimarkt ist jeweils gut besucht. Bild: Karin Erni

Durch die Weihnachtsstände schlendern, einen Glühwein trinken und die vorweihnachtliche Atmosphäre geniessen – dies ist am Christchindlimarkt dieses Wochenende in Herisau möglich. Über 100 Aussteller bieten an der Oberdorfstrasse, rund um die reformierte Kirche und auf dem Obstmarkt ihre Waren feil oder laden zu Speis und Trank.

Nebst der Möglichkeit, sich mit Weihnachtsgeschenken einzudecken oder sich gesellig mit Freunden zu treffen, wird auch dieses Jahr wieder ein Rahmenprogramm geboten. So tritt beispielsweise am Samstag, 13.30 Uhr, auf der Bühne hinter der reformierten Kirche der Schwarzbären-Schuppel aus Urnäsch auf, um 14.30 Uhr folgt das Kindersingen. Um 18 Uhr gibt die Singer-Songwriterin Femi Luna, welche im kommenden Jahr am «Stars in Town» in Schaffhausen auftritt, ihr Können zum Besten.

Beim Obstmarkt sorgen um 17.30 Uhr die Brassband der Blaukreuzmusik gemeinsam mit dem Herisauer Chinderchörli für Stimmung. Am Sonntag spielt bei der Kirche zudem die Bläsergruppe Herisau auf.