Bilanz Action nicht nur beim Ponyreiten: So verläuft der diesjährige Herisauer Jahrmarkt Bis am Montag bietet der Jahrmarkt in der Hinterländer Gemeinde eine attraktive Budenstadt und Vergnügen für die ganze Familie.

Das Ponyreiten ist bei den Kindern immer beliebt.

Jahrmarkt – der Name sagt es: alle Jahre wieder gibt es da viel zu sehen, zu hören, zu riechen. Zahlreiche Stände locken mit heissen Marroni, gebrannten Mandeln, Zuckerwatte, türkischem Honig, Würsten vom Grill und verschiedenen kulinarische Spezialitäten sorgen für einen Duft «Jahrmarkt».

Der Herisauer Jahrmarkt ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet. Von Freitag bis Montag bietet die Budenstadt vielerlei Attraktionen für Jung und Alt, Gross und Klein. Auch für «Heimweh-Herisauer» ist das Jahrmarkt-Wochenende ein «Muss», um Altbekannte zu treffen. Der traditionelle Jahrmarkt lockt auch dieses Jahr trotz coronabedingen Einschränkungen viele Einheimische und Gäste an, um sich mit verschiedenen Bahnen zu amüsieren oder sein Glück an Schiess- und Geschicklichkeitsständen zu versuchen. Wer nur als Zaungast unterwegs ist, dürfte beim kulinarischen Angebot ankommen: Risotto, Churros, Raclette-Hüsli, Grill- und Confiserie-Spezialitäten, heissen Marroni und Süssigkeiten jeder Art, locken die Schlemmer an. Dazu kommt noch der Bierwagen des FC Herisau und der Club 80, der im Zelt für Speis und Trank sorgt.

Familienvergnügen für Jung und Alt

Die beiden Kinderkarussell sind wie immer gut besucht. Die Kinder stehen mit leuchtenden Augen vor den Bahnen. Sie fahren auf allen möglichen und unmöglichen Gefährten im Kreis herum, halten sich fest oder winken ihren Eltern. Ähnliches ist auch beim Ponyreiten zu sehen, nur dass dort die Kinder etwas ängstlicher sind und hie und da die Hilfe von den Eltern nötig haben.

Besonders geschätzt wird die Bungee-Trampolinanlage, bei der die Kinder durch wagemutige Sprünge ihre helle Freude haben und durch die Lüfte fliegen. Aber auch die ganz Kleinen kommen zu ihrem Vergnügen beim Kleinkarussell. Dieses ist ein Anziehungspunkt und löst bei den Eltern nostalgische Gefühle aus.

In der Mitte des Platzes steht die Auto-Scooter. Viele versuchen ihre Fahrkünste, die einen, indem sie möglichst viele Fahrzeuge rammen, die anderen, in dem sie allen auszuweichen versuchen. So ergibt sich immer wieder ein heilloses Durcheinander, was aber niemanden stört. Ein unglaubliches Gefühl bietet die Geisterburg. Von weitem laden furchterregende Gestalten zum Gruselerlebnis ein. Dies Geisterburg sorgt für Gänsehaut und bietet erschreckende Figuren wie Monster und Skelette. Die vergitterten Wagen fahren durch düstere Gänge, vorbei an grinsenden Totenköpfen, die sich im Blitzlichtergewitter präsentieren. Das Glaslabyrinth «Jungle Street» ist ein Vergnügen für die ganze Familie sowie für Gross und Klein nach dem Motto: «Spieglein, Spieglein an der Wand, wo ist der Ausgang aus der Glaswand». Die einen finden den Weg im rasanten Tempo, andere kommen immer wieder in Kontakt mit Spiegeln, dennoch führt der Weg ans Ziel. Nervenkitzel pur und «Action» für Wagemutige bietet eine Fahrt mit der «Discovery», das ist aber nichts für schwache Nerven. Die Fahrgäste sind begeistert, denn schwingen, drehen, nach oben und unten, vor- und rückwärts, ein Kribbeln im Magen und Kreischen gehören zum Vergnügen, dazu noch ein gigantisches Wasserspiel. All die Bahnen bringen am Abend ein immer unruhiges, in allen Farben leuchtendes Lichtermeer hervor, das in der Dunkelheit besonders stark wirkt. Viele lassen sich von dieser Jahrmarktstimmung anstecken.

Das Glück herausfordern

Kulinarische Spezialitäten für jeden Geschmack wie Raclette und Käseschnitten, Churros und Risotto geniessen und den Rummel ruhig erleben, gehören zum Jahrmarkt dazu. Bei den Schiessbuden winken Blumen und Plüschtiere für ihre Liebsten, während sich Kinder mit Pfeil- und Büchsenschiessen zufriedengeben. Gross ist das Interesse im Fischen beim Entenpavillon, denn je nach gefischten Enten (Punktzahl) winken kleine Preise. Doch ob alt oder neu, ob einfach oder raffiniert: Jahrmarkt bleibt Jahrmarkt, mit all seinem Zauber und Köstlichkeiten. Der Jahrmarkt dauert noch bis heute Abend, dann ist die Herrlichkeit wieder vorbei und es heisst: Platz räumen und auf Wiedersehen im nächsten Jahr.