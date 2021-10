Abstimmungsvorlage Nach dem gescheiterten Projekt mit der Fortimo: Lutzenberg stimmt erneut über das Seniorenwohnheim Brenden ab Die Stimmberechtigten in der Vorderländer Gemeinden entscheiden am 28. November, ob der bestehende Standort weiterhin für ein Pflegeheim genutzt werden soll. Der Gemeinderat reagiert damit auf die Abstimmungsniederlage vom März.

Weil die Infrastruktur des Seniorenwohnheims Brenden veraltet ist, läuft die Betriebsbewilligung 2025 ab. Bild: David Scarano

Seit Jahren sucht die Gemeinde Lutzenberg nach einer Lösung für die Zukunft des Seniorenwohnheims Brenden. Dessen Betriebsbewilligung läuft aufgrund der veralteten Infrastruktur 2025 ab. Nun werden sich die Stimmberechtigten am 28. November erneut zu diesem Thema äussern können. Konkret möchte der Gemeinderat klären, ob in Zukunft am Standort Brenden weiterhin ein Pflegeheim mit altersgerechtem Wohnen erhalten bleiben soll. «Die Gegner des Projekts warfen uns vor, diese Grundsatzfrage nie geklärt zu haben», sagt Gemeindepräsident Rudolf Gantenbein.

Rückblick: Im März wurde der Baurechtsvertrag mit der Fortimo abgelehnt. Das St. Galler Immobilienunternehmen wollte in Lutzenberg ein neues Pflegeheim mit 19 Plätzen sowie 18 Alterswohnungen bauen und betreiben.

Der Gemeinderat musste nach dem Nein an der Urne im März dieses Jahres über die Bücher. Er will nun «Schritt für Schritt vorgehen», wie es Gantenbein formuliert. Unterdessen sind auch Varianten wie die Gründung einer Genossenschaft geprüft worden. Zudem konnten sich die Einwohnerinnen und Einwohner kürzlich während eines Mitwirkungsverfahrens zum Seniorenwohnheim äussern. Über 300 Rückmeldungen sind eingegangen, etwa 80 Prozent davon mit positivem beziehungsweise kritisch-positivem Inhalt, was den Gemeindepräsidenten freut. Eine Arbeitsgruppe hat die Beiträge ausgewertet. Die Unterlagen und Informationen, welche auf der Mitwirkungsplattform zu diesem Thema einsehbar waren, können nun auch auf der Homepage unter www.lutzenberg.ch in der Rubrik Verwaltung / Publikationen / Mitwirkung «Seniorenwohnheim Brende» eingesehen werden.

Als Grundlage für die anstehende Grundsatzabstimmung dient der Sondernutzungsplan, der bereits zur Vorprüfung beim Kanton war. Dieser sieht für das Grundstück Brenden eine Überbauung mit Pflegeheim, Tagesstrukturen und Alterswohnungen samt Serviceleistungen vor.

Gemeinde wird nicht Bauherrin

Den Lutzenberger Stimmberechtigten wird am 28. November noch eine zweite Abstimmungsfrage vorgelegt. Sofern sie sich grundsätzlich für ein Pflegeheim in Brenden aussprechen, muss geklärt werden, ob das Areal verkauft oder allenfalls im Baurecht abgeben werden soll. Einen Investor für das Projekt gibt es noch nicht. Eines steht gemäss Gantenbein aber fest: Die Gemeinde würde weder als Bauherrin noch als Betreiberin auftreten. «Bei der geplanten Grösse braucht es aus wirtschaftlichen Gründen zwingend Synergien mit anderen Heimen», gibt der Gemeindepräsident zu bedenken.

Fällt die Entscheidung in sieben Wochen negativ aus, ist das Thema Wohnen im Alter in Lutzenberg wohl vom Tisch. Zwar sind Gemeinden für die Sicherstellung der Versorgung mit Alters- und Pflegeheimen zuständig. Da Lutzenberg zur Trägerschaft des Betreuungs-Zentrums Heiden gehört, erfüllt sie diesen gesetzlichen Auftrag bereits.