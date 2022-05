Abstimmungsresultate «Vielleicht gibt es ein generelles Unbehagen»: Ausserrhodens Nein zum Transplantationsgesetz – das sind mögliche Gründe Appenzell Ausserrhoden sagt Nein zur Änderung des Transplantationsgesetzes. Der Kanton ist gesamtschweizerisch die Ausnahme, denn nur Innerrhoden, Schwyz und Schaffhausen lehnten die Vorlage ebenfalls ab. Eine Suche nach möglichen Gründen mit Regierungsrat Yves Noël Balmer und zwei Gemeindepräsidenten.

Am Sonntag entschied das Schweizer Stimmvolk, dass künftig die Widerspruchslösung gilt. Bild: Keystone

Das Stimmvolk hat entschieden: Wer nach seinem Tod keine Organe spenden möchte, muss seinen Willen wohl ab dem Herbst 2023 in einem Register eintragen. Das Resultat mit 60 Prozent Ja-Stimmen ist deutlich. Ein Blick auf die kantonalen Resultate zeigt auch, dass die meisten Kantone dem Systemwechsel zugestimmt haben. Nur Schwyz, Schaffhausen und die beiden Appenzell sagten Nein.

Yves Noël Balmer, Vorsteher des Appenzell Ausserrhoder Gesundheitsdepartementes, sagt, der Regierungsrat nehme das Ergebnis zur Kenntnis. Als Gesundheitsdirektor freut ihn das schweizweite Ja. «Wir haben das Problem, dass uns zu wenige Spenderorgane zur Verfügung stehen. Das neue Gesetz hilft dabei.» Auch sei das kantonale Ergebnis knapp gewesen:

«188 Stimmen haben den Unterschied gemacht. Das Resultat hätte leicht kippen können.»

Yves Noel Balmer, Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Bild: Michel Canonica

Es zeige sich ein Trend, der sich schon in anderen Abstimmungen abzeichnete. Balmer sagt: «Immer wieder stellen wir fest, dass die Ausserrhoder Menschen naturverbunden sind.» Darin liege wohl auch der Grund für das zögerliche Impfverhalten der Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder. «Wir haben die sechtiefsten Krankenkassenprämien der Schweiz. Die Menschen nutzen manche medizinischen Angebote einfach weniger als im Rest der Schweiz und setzen stattdessen auf Selbstversorgung und Naturheilkunde.» Auch dass eine Organtransplantation ein komplexer medizinischer Eingriff sei, könnte zur Ablehnung beigetragen haben.

Überraschend deutliches Nein in Urnäsch

Gino Pauletti, Gemeindepräsident Wolfhalden Bild: PD

14 der 20 Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden haben die Änderung des Transplantationsgesetzes abgelehnt. Am deutlichsten war die Absage in der Gemeinde Wolfhalden mit 64,6 Prozent. Gemeindepräsident Gino Pauletti sagt, das Resultat habe ihn überrascht. «Ich hätte damit gerechnet, dass mehr Kantone und mehr Gemeinden das Gesetz ablehnen.» Warum seine Gemeinde deutlich dagegen war, könne er kaum beurteilen. Nationale Abstimmungen seien auf kommunaler Ebene selten Thema, so Pauletti.

Peter Kürsteiner, Gemeindepräsident Urnäsch Bild: PD

Auch die Gemeinde Urnäsch erteilte dem Transplantationsgesetz mit 60,5 Prozent eine deutliche Abfuhr. Gemeindepräsident Peter Kürsteiner hatte die Ablehnung erwartet, nicht aber in dieser Deutlichkeit. «Vielleicht gibt es in der Bevölkerung ein generelles Unbehagen gegenüber dem Thema Transplantation. Ohne sich damit vertieft auseinanderzusetzen, ist die Organspende nur schwer zu fassen», so Kürsteiner.