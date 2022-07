Abstimmung Von SVP bis SP: Breit abgestütztes Komitee wirbt für ein Ja zum Ausserrhoder Energiegesetz Am 25. September entscheiden die Stimmberechtigten über das überarbeitete Energiegesetz. Nun wollen die Parteien gemeinsam für die Vorlage einstehen. Diese bringt ihrer Ansicht nach einige Vorteile.

Dem Pro-Komitee zum Energiegesetz gehören Vertreter aller Parteien. Bild: PD

Der Abstimmungskampf zum Energiegesetz, das am 25. September an die Urne kommt, ist lanciert. Kürzlich wurde auf Initiative der FDP-Kantonsräte Marcel Walker und Matthias Tischhauser ein breit abgestütztes Pro-Komitee gegründet, in welchem Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien Einsitz haben. «Es haben sich zudem bereits Vorfeld diverse Verbände bei uns gemeldet, die aktiv mitarbeiten wollen», sagt Tischhauser. Als Beispiele nennt er den WWF, den Verein Appenzeller Energie oder die Schweizerische Energiestiftung. Das Komitee soll nun weiter ausgebaut und laufend ergänzt werden.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören gemäss einer Medienmitteilung nebst Walker und Tischhauser Werner Rüegg (Kantonsrat Die Mitte), Claudia Frischknecht (Parteipräsidentin Die Mitte AR und Kantonsrätin), Eva Schläpfer (Parteipräsidentin PU), Markus Ehrbar (Co-Präsident GLP), Silvan Rüegg (Junge Grüne und Klimagruppe), Christian Oertle (Kantonsrat SVP), Mathias Steinhauer (Parteipräsident EVP und Kantonsrat), Jens Weber (Parteipräsident SP und Kantonsrat), Walter Raschle (Kantonsrat SVP) und Silvan Graf (Kantonsrat SP).

Klima, Wirtschaft und Hauseigentümer profitieren von der Vorlage

Gegen das Energiegesetz hat die Erdöllobby Swissoil Ost 366 Unterschriften gesammelt. Noch selten seien sich sämtliche politischen Akteure und Verbände im Kanton so einig gewesen, dass man dieses neue Gesetz will, schreibt das Komitee in seiner Mitteilung. Die Vorlage symbolisiere ökologisch, wirtschaftlich und strategisch jenen Fortschritt, für den Ausserrhoden einsteht.

Nach Ansicht der Befürworter ist das neue Energiegesetz ein wirkungsvolles, zukunftsorientiertes und liberales Gesetz, welches im Kantonsrat von allen Parteien praktisch einstimmig unterstützt wurde und auch in der Volksdiskussion eine überwältigende Zustimmung fand. Vom Gesetz würden nicht nur das Klima, die Hauseigentümer, das Gewerbe und die Wirtschaft profitieren, sondern es erhöhe auch die Unabhängigkeit vom Ausland und verbessere die Versorgungssicherheit.

Interessenten gesucht

Die Vorlage deckt nicht nur die energetischen Bauvorschriften ab, sondern hat auch den Ausbau und Gewinnung von erneuerbaren Energien mit klaren Zielvorgaben zum Gegenstand, sowie die Versorgungssicherheit und die Energie- und Klimaziele des Bundes. Gleichzeitig profitierten Hauseigentümer von massiv erhöhten Fördergelder, heisst es in der Mitteilung.

Das Pro-Komitee will nach eigenen Angaben nun «geschlossen» und «geeint» für ein Ja zum Energiegesetz am 25. September kämpfen. Gemäss Tischhauser sind dazu Kurzfilminterviews, Werbung in den sozialen Medien, Leserbriefe, Inserate mit möglichst vielen Namen aus der Bevölkerung, Hauseinwürfen und Informationsveranstaltungen geplant. Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder, welche das überparteiliche Komitee mit ihrem Namen unterstützen möchten, werden gebeten, sich unter ja-energiegesetz-ar@bluewin.ch zu melden. (pd/cal)