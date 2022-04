Abstimmung IG Tüüfner Engpass ist im Abstimmungskampf: «Auch wenn der Tunnel 100 Millionen Franken kosten würde, könnte Teufen das stemmen» Am 15. Mai wird in Teufen über einen Objektkredit für eine Tunnellösung abgestimmt. Noch ist aber unklar, wie teuer der Tunnel genau werden würde. Die Gegner schätzen die Kosten auf über 100 Millionen Franken. Die IG selbst lassen solche Äusserungen kalt.

Felix Gmünder, IG Tüüfner Engpass, Thomas Baumgartner, Direktor Appenzeller Bahnen, und Philipp Landmark, Moderator. Bild: Astrid Zysset

Die IG Tüüfner Engpass zeigte sich kämpferisch – und lehnte sich weit aus dem Fenster. So antwortete Co-Präsident Rolf Brunner auf die Frage nach den genauen Kosten: «Auch wenn für den Tunnel 100 Millionen Franken aufgewendet werden müssten, Teufen kann das stemmen.» Er verwies auf die Eigenkapitalbasis der Gemeinde und die guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre. Die Investition soll gemäss Brunner also auch ohne Steuererhöhung möglich sein.

Die IG Tüüfner Engpass lud zusammen mit dem Komitee «Teufen mit Zukunft» am Montagabend in den Lindensaal. Sie wollten vor der Abstimmung am 15. Mai nochmals ihre Argumente für eine Tunnellösung darlegen. Rund 60 interessierte Personen kamen. Die Gemeinde war auch geladen, lehnte eine Teilnahme jedoch ab. Dafür sprang Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen, in die Presche. Mehr noch: Er hat sich freiwillig gemeldet. Erst wollte er als Gast der Veranstaltung beiwohnen, sagte dann aber doch einer Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zu.

Keine einfache Lösung

Er selbst sah sich in einem Saal voller Tunnelbefürworter ziemlich unter Beschuss. Baumgartner verwies mehrfach auf die gesamtwirtschaftliche Betrachtung, die er verfolgen müsse. Und so einfach wie die Lösung hier dargestellt werde, sei sie nun mal nicht. «Es herrscht die Meinung vor, dass, wenn die Bahn aus dem Dorfzentrum verschwunden ist, alle Probleme gelöst seien. Dem ist aber nicht so.» Eine Einspur-Lösung schränke die Flexibilität im Bahnbetrieb entscheidend ein. Zudem würde es rund zehn bis 15 Jahre dauern, bis der Tunnel in Betrieb genommen werden könnte. Und der Aufpreis sei enorm.

Für die Sicherheit von Fussgängern und Velofahrern

Felix Gmünder von der IG Tüüfner Engpass entgegnete, dass mit der Doppelspur das «Dorf kaputt gemacht» würde. Es gehe um mehr als nur darum, den Fahrplan und die monetären Aspekte zu berücksichtigen. «Die meisten Leute wollen die Doppelspur nicht. Darum braucht es eine andere Lösung.» Tatsächlich ist der Zuspruch für die Tunnellösung gross: Alleine das Komitee zählt mittlerweile 417 Mitglieder. Wie die Verkehrsführung mit einer Tunnellösung im Detail aussehen würde, wurde am Montagabend detailliert geschildert. Die Gleisanlagen beim Bahnhof würden etwa vier Meter in die Tiefe verlegt, das Bahnhofsgebäude und der Bahnhofplatz blieben bestehen. Der 830 Meter lange Tunnel würde anschliessend das Dorf unterqueren, nach dem Stofel verliefe die Streckenführung wieder oberirdisch. Zwei Häuser müssten beim Tunnelportal abgebrochen werden. Und eine Kreuzungsmöglichkeit ist beim Eggli-Rank vorgesehen. Die Vorteile liegen gemäss IG auf der Hand: Im Dorfzentrum würde das Staurisiko minimiert, die Gefahren für den Langsamverkehr reduziert werden. Folgen, die auch Baumgartner nicht von der Hand weisen möchte.

Am 15. Mai wird in Teufen über den Kredit für einen einspurigen Bahntunnel zwischen Bahnhof und Stofel abgestimmt. Wie teuer der Tunnel werden würde, ist offen. Die Abstimmung geht auf eine Initiative der IG zurück, in welcher ein Objektkredit von 35 Millionen Franken thematisiert wird. Doch noch ist die Kostenfrage zweitrangig: Bei der aktuell anstehenden Abstimmung geht es um die grundsätzliche Frage, ob die Tunnelidee weiterverfolgt werden soll. Ein Projektierungs- beziehungsweise ein Objektkredit mit genauer Kostenermittlung und der Kreditvergabe würde bei einem Ja in einer zweiten Abstimmung erst folgen.