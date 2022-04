Abstimmung Evangelisches Kirchgemeindepräsidium Herisau: Renzo Andreani will das Amt – zumindest für ein halbes Jahr Am 24. April findet die Urnenabstimmung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde statt. Nebst den Gesamterneuerungswahlen und der Jahresrechnung können die Stimmberechtigten auch über die Wahl des Präsidenten befinden. Um dieses Amt bewirbt sich der ehemalige Gemeindepräsident Renzo Andreani.

Uschi Hofmänner, amtierende Kirchgemeindepräsidentin, und Renzo Andreani, der sich für das Amt zur Wahl stellt. Bild: Astrid Zysset

Er will sich als Brückenbauer verstanden wissen. Diese Aussage stammt von Renzo Andreani, ehemaliger Gemeindepräsident von Herisau. Am Donnerstagabend trat er im evangelischen Kirchgemeindehaus im Rahmen einer Informationsveranstaltung vor die Anwesenden und bekundete seine Motivation für das Amt des Kirchgemeindepräsidenten. «Ich erlebe unsere Kirchgemeinde als lebendig mit einer Vielzahl an Angeboten. Zusammen mit der neu renovierten Kirche bietet sich eine tolle Grundlage, um etwas bewirken zu können.» Andreani war bereits einmal Mitglied in der Kirchenvorsteherschaft, musste das Amt jedoch nach seiner Wahl zum Gemeindepräsidenten niederlegen.

Das Kirchgemeindepräsidium wird vakant, weil Uschi Hofmänner nach 14 Jahren ihren Rücktritt auf das Ende des Amtsjahres 2018/2022 per 31. Mai 2022 eingereicht hat. Sie tritt auch als Synodale zurück; diesen Sitz würde Andreani ebenfalls beanspruchen wollen. In der Synode würde er sich seinen Angaben zufolge für mehrheitsfähige Lösungen einsetzen und dafür, auch mal etwas Neues auszuprobieren. Andreani ist der einzige Kandidat, der sich um das Präsidium bewirbt. Die Neuwahlen finden am 24. April statt.

Uschi Hofmänner führte mit Renzo Andreani an der Versammlung ein kurzes Interview. Bild: Astrid Zysset

Fusion der Kirchgemeinden steht an

An diesem 24. April sind die Gesamterneuerungswahlen für die bislang neunköpfige Kirchenvorsteherschaft angesetzt. Nebst Hofmänner legt auch Monika Hagmann ihr Amt nieder. Nur ein Sitz wird aber wieder besetzt. Ende September wird über die Schaffung des Kirchenparks Appenzeller Hinterland abgestimmt, welcher den Zusammenschluss der vier Kirchgemeinden Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt zur Folge hätte. Kommt dieser zu Stande, hätte Herisau nur noch fünf Sitze in der Kirchenvorsteherschaft. Bei den anstehenden Gesamterneuerungswahlen werden zwar acht Mitglieder gewählt. Sollte fusioniert werden, würden aber zwei in die Kommissionen eintreten und eines seinen Rücktritt einreichen. So blieben am Ende noch fünf. Gemäss Hofmänner haben bereits entsprechende Gespräche stattgefunden. Andreani würde das Vizepräsidium der neuen Kirchenvorsteherschaft übernehmen. Das Präsidium ist für Marcel Steiner, Schwellbrunn, vorgesehen.

«Café unter den Bäumen» ab dem 13. Mai

Der neue Kirchenpark würde – die Zustimmung an der Urne vorausgesetzt – auf den 1. Januar 2023 Realität. Bereits vorher, nämlich am 13. Mai dieses Jahres, wird das «Café unter den Bäumen» in Betrieb genommen. Das Konzept werde zwar gemäss Hofmänner noch ausgearbeitet, doch ist geplant, im Gebäude neben der Kirche in Herisau immer freitags ein kleines Café einzurichten. Ein Konsumationszwang gebe es nicht. Freiwillige wie auch Angestellte der Kirchgemeinde seien vor Ort, um zuzuhören. Die Idee ist, ein Ort der Begegnung zu schaffen. Das Projekt soll nicht ausschliesslich von der Kirchgemeinde geführt werden. «Die Vereine sind alle eingeladen, mitzuarbeiten», so Hofmänner. Und auch das Projekt Gartensommer, das zum geselligen Beisammensein im Garten des Kirchgemeindehauses einlädt, wird in diesem Sommer wieder durchgeführt.

Jahresrechnung schliesst deutlich besser ab

Die Jahresrechnung 2021 schloss mit einem Plus von 32'000 Franken ab. Im Voranschlag wurde von einem Aufwandüberschuss von 122'000 Franken ausgegangen. Der Besserabschluss von 150'000 ist gemäss Ursi Baumann, Ressort Finanzen, vor allem auf Minderaufwände im Personalwesen und in der Absage von diversen Veranstaltungen begründet. Das Kirchengut belief sich auf Ende des vergangenen Jahres auf 1,3 Millionen Franken. Die Jahresrechnung kommt ebenfalls am 24. April zur Abstimmung.