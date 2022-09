Abstimmung Deutliche Zustimmung: Vier Kirchgemeinden im Appenzeller Hinterland fusionieren Die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger der evangelisch reformierten Kirchgemeinden in Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt stimmen der Fusion zur Kichgemeinde Appenzeller Hinterland mit grosser Mehrheit zu.

Die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger haben der Fusion der vier reformierten Kirchgemeinden Herisau, Waldstatt, Schönengrund und Schwellbrunn zugestimmt. Im Bild die Kirche Herisau. Bild: Ramona Koller

Am Sonntag stimmten die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Waldstatt, Schönengrund, Schwellbrunn und Herisau dem Zusammenschluss zur Kirchgemeinde Appenzeller Hinterland zu. Somit wird per 1. Januar die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Appenzeller Hinterland gegründet. Sie enthält vier Kirchen, acht Pfarrpersonen und eine neunköpfige Kirchenvorsteherschaft. Die Geschäftsstelle wird im Haus Friedegg in Herisau eingerichtet. Die neue Kirchgemeinde wird gut 7000 Mitglieder umfassen. Marcel Steiner, bis anhin Präsident der Kirchenvorsteherschaft Schwellbrunn, wird das Präsidium übernehmen.

Die betroffenen Gemeinden haben wie folgt abgestimmt:

Herisau: 660 Ja zu 73 Nein - Stimmbeteiligung: 17.6 Prozent

Waldstatt: 184 Ja zu 34 Nein - Stimmbeteiligung: 31.1 Prozent

Schwellbrunn: 182 Ja zu 64 Nein - Stimmbeteiligung: 34.3 Prozent

Schönengrund: 74 Ja zu 8 Nein - Stimmbeteiligung: 36.8 Prozent

Die Zustimmung über alle vier Gemeinden beträgt in Prozent knapp 85 und ist damit deutlich ausgefallen. Die somit zustande gekommene Fusion ist die erste in der Geschichte der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell, der ab dem 1. Januar 2023 noch 17 Kirchgemeinden statt wie bisher 20 angehören werden.

Wahlen im November

Unter dem Projektnamen Kirchenpark Appenzeller Hinterland arbeiteten die Verantwortlichen der vier bisherigen Kirchgemeinden seit Januar 2018 an der Zukunftsvision ihrer Kirchgemeinden. «Sie sind überzeugt, dass die Kraft der Kirche in Werten liegt, die heute aktueller sind denn je: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Welt», schreibt Marcel Steiner in einer Medienmitteilung am Sonntag. Die Verantwortlichen des Projekts Kirchenpark glauben demnach an die Zukunft einer Kirche, die Menschen zusammenbringt und ihnen Halt, Gewissheit und Hoffnung bietet. Ebenso sind sie überzeugt, dass es gemeinsam besser gelingt, aufzubrechen und Neues zu wagen. «Wir freuen uns, dass eine Mehrheit der abstimmenden Kirchbürgerinnen und Kirchbürger diese Meinung teilt», so Steiner weiter.

Mit der Zustimmung zum Zusammenschlussvertrag erteilen die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger den Kirchenvorsteherschaften der vier bisherigen Kirchgemeinden den Auftrag, die Fusion umzusetzen. Der nächste Schritt in diesem Prozess wird am 27. November 2022 die Wahl der Behörden und die Abstimmung über die Kirchgemeindeordnung der neuen Kirchgemeinde sein.