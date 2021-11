Abstimmung Das Stimmvolk von Heiden erteilt dem Voranschlag 2022 eine Abfuhr: Vom Tisch ist damit auch eine Steuererhöhung Das Stimmvolk von Heiden erteilt dem Voranschlag 2022 eine deutliche Abfuhr – die geplante Steuererhöhung um 0,2 auf 3,9 Einheiten kommt somit nicht. Heiden hatte die Steuern als einzige Ausserrhoder Gemeinde im kommenden Jahr erhöhen wollen.

Der Gemeinderat Heiden muss einen neuen Voranschlag ausarbeiten. Leserbild: Ursula Marthy

Mit 487 Ja- zu 1413 Nein-Stimmen haben die Heidlerinnen und Heidler den Voranschlag 2022 sehr deutlich abgelehnt. Dieser sieht bei Ausgaben von 27,9 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 0,5 Millionen Franken vor.

Vorlage war umstritten

Der vom Gemeinderat präsentierte Voranschlag war umstritten. An der öffentlichen Versammlung gab er Anlass zu Diskussionen, und auch Parteien und Gruppierungen hatten sich kritisch geäussert. Die SVP Ortsgruppe Heiden, die Lesegesellschaft Bissau und die FDP hatten empfohlen, die Vorlage abzulehnen. Letztgenannte hatten zudem die wenig transparente Finanzplanung bemängelt.

Als einzige Gemeinde in Ausserrhoden plante Heiden im Voranschlag 2022 eine Steuererhöhung. Ein Grund dafür sind die Grossprojekte, die in den nächsten Jahren realisiert werden. So kosten die Dreifachturnhalle Gerbe rund 16,2 Millionen Franken und der neue Bahn- und Bushof netto 2,8 Millionen Franken. Mit der Steuererhöhung könnten Mehreinnahmen von rund 740'000 Franken erwirtschaftet werden.

Die SVP Ortsgruppe Heiden hatte in einer Medienmitteilung geschrieben, man sei konsterniert ob der «unverantwortlichen» finanziellen Führung der Gemeinde. Trotz einer vom Gemeinderat beantragten Steuererhöhung von 0.2 Einheiten bleibe das operative Ergebnis negativ.

Kritisiert wurde, dass das positive Gesamtergebnis nur durch einmalige Effekte wie Buchgewinne aus Immobilienverkäufen sowie dem Abbau von Reserven zu Stande kommen würde. Bemängelt wurde auch die Tatsache, dass die Ausgaben 2022 trotz des Entlastungsprogramms weiter steigen werden. Der Gemeinderat habe es versäumt, das Problem des strukturellen Defizits ausgabenseitig zu lösen. Denn trotz der vorgesehenen Steuererhöhung wird die Verschuldung der Gemeinde aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren stark steigen. Gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan 2023-25 wachsen die Nettoschulden pro Einwohner von gut 4100 Franken per Ende 2020 auf über 10'100 Franken im Jahr 2025.

Auch die FDP Heiden hatte Kritik geäussert. Der Gemeinderat habe es noch nicht geschafft, die geforderte Entwicklung der Gemeindefinanzen auf einer mindestens zehnjährigen Zeitschiene abzubilden und damit aufzuzeigen, wie diese wieder ins Lot gebracht werden können.

Der Nettoverschuldungsquotient der Gemeinde Heiden steigt bis 2025 auf über 236 Prozent. Erlaubt wären aber nur 200 Prozent. Sobald diese Limite überschritt wird, darf eine Gemeinde ihre Investitionen in den Folgejahren nur aus eigenen Mitteln finanzieren.