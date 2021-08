ABSCHIED Schuld ist das Alter: Das Engel-Chörli Appenzell hört auf Nach über 40 Jahren gemeinsamen Auftritten löst sich das Engel-Chörli Appenzell auf. Die Entscheidung ist den Mitgliedern schwer gefallen, doch sie ist unumstösslich. Das Schlusskonzert findet am 27. August statt.

Treten nach 42 Jahren nicht mehr gemeinsam auf: Das Engel-Chörli Appenzell. Kläus Inauen, Albert Sutter, Guido Kölbener, Leo Koller, Johann Inauen, Hansueli Wild, Emil Koller und Thomas Sutter. Bild: Tobias Garcia

Das Engel-Chörli Appenzell hört auf – nach fast 42 Jahren. Eine Entscheidung, welche die beteiligten Mitglieder schweren Herzens gefällt haben. Aber wie Dirigent Emil Koller ausführt, war sie unausweichlich. Denn «der Chorklang bricht ab». Noch klinge das Engel-Chörli wie es sollte, so Koller, aber auf lange Sicht wird das nicht möglich sein. Die Stimmen der Sänger werden mit den Jahren dumpfer, der Klang ist nicht mehr so hell wie einst zu den Anfangszeiten. «Noch sind die Veränderungen dem Publikum nicht aufgefallen, aber wir haben sie bei den Stimmen der einzelnen bereits registriert.» – «Und wir wollen auf dem Höhepunkt aufhören. Nicht erst dann, wenn wir schon merklich an Klangqualität eingebüsst haben», ergänzt Präsident Johann Inauen.

Jüngere Mitglieder in das Chörli aufzunehmen, und so eine Verjüngung des Stimmenbilds zu erzielen, kam für die acht Mitglieder nicht in Frage. «Das wäre nicht das Engel-Chörli gewesen», winkt Inauen ab. «Dann wären wir zu einem Dorfverein geworden. Und das wollten wir nicht.» Koller sagt:

Emil Koller ist Dirigent des Engel-Chörlis. Bild: Tobias Garcia

«Den Entscheid, das Chörli aufzulösen, haben wir bewusst gefällt: Wir haben zu acht angefangen, und hören zu acht auch auf.»

Abgesehen vom Tod des Vizedirigenten Kläus Dobler 2008 und demzufolge einer Neubesetzung tritt das Engel-Chörli seit dem ersten Tag in unveränderter Formation auf.

Besonderes Engagement erforderlich

Dies ist nur mit Disziplin möglich. «Und mit dem Verständnis unserer Frauen», lacht Inauen. Denn seit Bestehen des Chörlis wird Mittwochabends geprobt. Und samstags stehen Auftritte an. Ein fixes Programm, das keine Flexibilität erlaubt. Selbst Ferien werden unter den Mitgliedern abgesprochen. Wie Emil Koller ausführt, hätte dieses Programm seit den 1980er-Jahren und den damals anstehenden Militäreinsätzen lückenlos durchgezogen werden können. Ein beachtliches Engagement. «Es hilft wohl, dass wir alle aus demselben sozialen Umfeld und alle auf Umwegen miteinander verwandt sind. Das macht die Kommunikation einfach», so Inauen. «Das Engel-Chörli ist schon fast wie eine Ehe.» – «Nur mit weniger Krach», ergänzt Koller lachend. «Aber», fügt er mit ernstem Ton an: «Man muss schon Prioritäten setzen. Ich wollte beispielsweise neben dem Chörli und dem Beruf noch Musik machen. Aber das hätte ich alles nur halbpatzig bewerkstelligen können. Das ist nicht genug. Also habe ich die Musik aufgegeben.»

Volle Konzentration bei den letzten Proben. Bild: Tobias Garcia

Die Mitglieder sprachen immer untereinander ab, welche Auftritte sie wahrnehmen wollten. Konnte die vom Chörli geforderte Klangqualität in einem Fernsehstudio oder an einem öffentlichen Fest nicht 100-prozentig garantiert werden, sagte es lieber ab. «Das eben auf die Gefahr hin, dass wir ein Geheimtipp bleiben könnten», sagt Koller lachend. Doch dem war nicht so. Der Erfolg stellte sich ein. Acht CDs nahm das Chörli insgesamt auf, pro Jahr absolvierte es zwischen 43 und 48 Auftritte. In der Kleinkunstszene konnte es ebenfalls Fuss fassen. Zu Spitzenzeiten war die Nachfrage seitens der Veranstalter dermassen gross, dass die Mitglieder nur rund einen Drittel der Termine wahrnehmen konnten. Auch in Russland und Spanien trat das Chörli auf. Rückblickend gehörte dies für die Mitglieder zu den unbestrittenen Höhepunkten. «Und die Jodelfeste», fügt Inauen an. «Drei Tage durchzusingen, ist doch etwas vom Grössten.»

Johann Inauen ist Präsident des Engel-Chörlis. Bild: Tobias Garcia

«Eigenes Zügli gefahren»

Die Ursprünge des Engel-Chörlis finden sich in der Guggenmusik. Nach den Proben blieben einzelne Mitglieder, um gemeinsam zu singen. Und der Ehrgeiz war schnell geweckt. Wie Inauen ausführte, wollte man nicht nur die erste, sondern auch die zweite und dritte Strophe der Lieder auswendig können. 1979 folgte das erste Neujahrssingen, 1982 dann die Vereinsgründung. Und seitdem hat sich nicht viel verändert. Nur musikalisch hat sich einiges getan. Während zu Beginn alte Appenzeller Lieder und Ruggusserli gesungen wurden, kamen später Jodellieder hinzu. Und ab den 1990er-Jahren wurde das Engel-Chörli experimentell, indem es «A-cappella-Pop» mit ins Repertoire aufnahm. «Wir sind immer unser eigenes Zügli gefahren», so Koller. Die heutigen Auftritte sind meist eine Mischung aus Jodel und A-cappella – Pop. Diese hat auch den Grundstein gelegt, dass das Chörli immer bekannter und beliebter wurde. «Wir bieten ein kurzweiliges, abendfüllendes Programm», so Inauen. «Das wird vom Publikum wie auch den Veranstaltern geschätzt und lässt sich mit einem gewöhnlichen Jodelclub nicht vergleichen.» Die Jodelclubs sind es jedoch, zu welchen das Engel-Chörli all die Jahre bewundernd hochschaute. Wie Koller ausführt, gehört es nämlich nach wie vor zu den schönsten Komplimenten, wenn das Chörli von den traditionellen Jodlern anerkennenden Zuspruch erhält.

Entscheid brauchte Zeit, um zu reifen

Der Entscheid, das Engel-Chörli aufzulösen, fiel vor rund vier Jahren. Der Gedanke in den Köpfen der Mitglieder sei jedoch schon früher eingepflanzt worden. «Es brauchte seine Zeit, bis alle sich mit dem Entschluss anfreunden konnten», führt Inauen aus. Und Koller wirft ein:

«Scherzhaft sprachen wir davon, dass es doch schön wäre, wenn wir das Chörli durchziehen könnten bis wir 80 sind.»

Aber das wollten sie dann doch nicht. Der Entschluss zur Auflösung ist gefasst. Unumstösslich. Aber, so Inauen weiter, privat werden sich die Mitglieder auch weiterhin treffen und zusammen musizieren. «Einfach als Ess- und Ausflugsverein», sagt er lachend. «Spass macht uns das Singen und die Kameradschaft schliesslich weiterhin.»

Das allerletzte Konzert findet am 27. August, um 19.30 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St.Maurizius in Appenzell statt. Aufgeführt wird ein Querschnitt des Repertoires mit einem Schwerpunkt auf dem traditionellen Jodelgesang. «Pop passt schliesslich nicht so gut in eine Kirche», so Koller. Fällt der Abschied denn nicht schwer? «Doch, schon», führt der Dirigent aus. «Aber Corona hat dazu beigetragen, dass das Ende weniger abrupt ist.» Seit ein paar Monaten sind wieder alle Auftritte ausgefallen. Inauen ergänzt: «Aber dass es im Schlussmoment nicht doch emotional werden könnte, kann ich nicht ausschliessen.»