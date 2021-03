Absage Verschoben und wieder abgesagt: Das Appenzeller Kantonalturnfest in Teufen findet auch dieses Jahr nicht statt Unter Berücksichtigung der aktuellen Coronalage hat das OK entschieden, das Appenzeller Kantonalturnfest vom kommenden Juni in seiner geplanten Version abzusagen. Was bleibt, ist die Durchführung einer kleinen Ausgabe «Sport» – reduziert auf ein Wochenende.

Trotz der einjährigen Verschiebung kann das Appenzeller Kantonalturnfest in Teufen im Juni nicht stattfinden. Bild: Martina Basista

(red) Das Appenzeller Kantonalturnfest wird auch dieses Jahr abgesagt. Das hat das Organisationskomitee am Mittwoch in einer Medienmitteilung bekanntgegeben. Bereits im vergangenen Jahr hat das OK entschieden, den geplanten Grossanlass aufgrund der damaligen Coronasituation um ein Jahr auf den Juni 2021 zu verschieben.

Nach intensiver Abklärung habe das OK in Absprache mit dem Vorstand des Appenzellischen Turnverbands entschieden, dass das Turnfest in Teufen trotz einjähriger Verschiebung doch nicht in der geplanten Form durchgeführt werden könne. Dringend nötige Vorbereitungsarbeiten für das Fest liessen sich nicht mehr weiter hinausschieben. Bei den aktuellen Unsicherheiten rund um die Coronamassnahmen könnten diese kostenverursachenden Tätigkeiten jedoch nicht angepackt werden. Ebenso habe das OK keine Gewähr, dass das festliche Rahmenprogramm im Juni 2021 überhaupt erlaubt sein wird, so die Begründung zur Absage. Hinzu kommen gemäss Communiqué die weiterhin bestehenden Einschränkungen der sportlichen Gruppenaktivitäten für Erwachsene. In der Mitteilung heisst es:

«Den Vereinen fehlt die Zeit, um sich seriös auf den sportlichen Wettkampf vorzubereiten.»

Trotz aller Widrigkeiten hat das OK den Fokus auf das Turnen gerichtet. Einzelwettbewerbe im Bereich Leichtathletik und Geräteturnen können derzeit durchgeführt werden, ebenso Jugend­wettkämpfe. Für diese Disziplinen soll nun dennoch ein Einzel-Turnfest als Variante «Sport» stattfinden. Ebenso bleiben die Spielturniere, wie das Unihockeyturnier, das Volleyballturnier oder das Faustballturnier, vorerst im Programm.

Zweites Wochenende komplett gestrichen

Wie es im Communiqué weiter heisst, wird das zweite Festwochenende vom 25. bis 27. Juni komplett gestrichen. Die beliebten Vereinswettkämpfe mit mehreren tausend Teilnehmenden finden nicht statt.

Geplant werden für das Wochenende vom 19. und 20. Juni auf der Sportanlage Landhaus in Teufen die Leichtathletikwettbewerbe, die Geräteturnwettkämpfe, Gymnastik, Aerobic, Turnwettkampf Einzel und die Jugendanlässe. Dies entspreche einer sehr reduzierten Austragung des ursprünglichen Turnfestangebots, so das Organisationskomitee. Mit dem Entscheid werde versucht, unter den aktuell gültigen Massnahmen das Möglichste herauszuholen.