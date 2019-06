Abgestiegen und aufgelöst: Für Appenzeller Fussballvereine geht eine schwierige Saison zu Ende Für die Teams der Appenzeller Vereine ist die Saison 2018/19 Geschichte. Keine Aktivmannschaft kann einen Aufstieg feiern, einige Teams stehen vor Veränderungen. Mea McGhee

Der Drittligist FC Appenzell beendete die Saison auf dem sechsten Tabellenrang. Nur drei Punkte fehlten den Innerrhodern, um das beste Resulatat seit zwölf Jahren zu erzielen. (Bild: PD)

Gleich zwei der 17 Aktivteams werden im Hinblick auf die nächste Saison zurückgezogen. Grund: Sportlicher Misserfolg und mangelndes Personal. Betroffen sind der FC Herisau und der FC Bühler. Ein Blick auf das Abschneiden der Fanionteams.

Hier gab es Wechsel an der Seitenlinie

Beim FC Herisau (2. Liga) und beim FC Heiden (3. Liga) kam es im Laufe der Saison zu Trainerwechseln. In Herisau zog sich im April Marcel Engetschwiler zurück, im Vorderland übernahm in der Winterpause mit Thomas Gebert und Reto Boller ein Duo den Trainerposten des zurückgetretenen Emilio Knecht. In der kommenden Saison führt neu Ueli Schuler die Geschicke des FC Heiden. Auch mit einem neuen Chef an der Seitenlinie gehen die Drittligisten des FC Speicher und die Erstligistinnen des FC Bühler in die Zukunft. In Speicher verabschiedete sich das langjährige und erfolgreiche Trainerduo Christian Huber/Markus Bänziger. Es übernehmen Thierry Knöpfel und Patrick Forrer. In Bühler tritt Mathias Speiser nach zwei Saisons zurück, seine Nachfolge ist noch nicht geregelt.

Hier lief der Ball nicht immer rund

Bühlers Trainer Lui Pedacci, seit 2005 Jahren im Verein aktiv, kann sich an keine schlechtere Saison des FC Bühler erinnern. Drei mickrige Punkte ergatterte der Viertligist und müsste damit den Gang in die 5.Liga antreten. Doch man geht einen anderen Weg und fusioniert mit der zweiten Mannschaft des FC Teufen, die in der 4. Liga spielt. Pedacci wird das Team FC Teufen-Bühler trainieren. Er geht davon aus, dass nicht alle der aktuell 45 Spieler dabei bleiben werden. Positiv stimmt den Trainer des Absteigers, dass der Teamgeist trotz ausbleibenden Erfolgserlebnissen gut gewesen sei. Die neu formierte Mannschaft hat bereits den Trainingsbetrieb aufgenommen.

Als «wechselhaft» beschreibt Thomas Gebert, Verantwortlicher Spielbetrieb beim FC Heiden, die abgelaufene Saison.Dank einer starken Rückrunde fixierte der Aufsteiger, den Ligaerhalt zwei Spieltage vor Schluss. Heiden habe in der Vorrunde Anpassungsschwierigkeiten in der 3. Liga gehabt. Als positiv wertet Gebert den Teamspirit in der Rückrunde. «Die Mannschaft hat auf Negativ-Ereignisse Antworten auf dem Platz gefunden.» Erst durch eine starke Rückrunde entledigten sich die Erstligistinnen des FC Bühler der Abstiegssorgen. Sie schliessen die Saison auf dem achten Rang ab, der Vorsprung auf den Strich beträgt nach 22 Runden neun Punkte.

Hier ritt man auf einer Erfolgswelle

Zufrieden mit dem sportlichen Abschneiden in der Saison 2018/19 zeigt man sich in Appenzell, Teufen und in Urnäsch. Die Trainer des FC Appenzell, Patrik Lenzi (3. Liga) und Juan Isler (Frauen 1. Liga) freuen sich ob der Leistung ihrer Teams. Hätte Appenzell das letzte Spiel nicht verloren, hätte der Drittligist auf die beste Ausbeute seit zwölf Jahren geblickt, so Lenzi.

Dabei sei der Saisonstart mit vier Niederlagen in Folge miserabel gewesen. «Wir spielten nie in gleicher Zusammensetzung», spricht der Trainer das Problem von zahlreichen Langzeitverletzten und Abwesenden an. Und so gehe es weiter. Drei Appenzeller absolvieren die RS und fehlen bis Ende April und drei Spieler gaben ihren Rücktritt. Mit Sepp Peterer kehrt ein Eigengewächs vom FC Abtwil-Engelburg zu Appenzell zurück und es werden junge Spieler ins Fanionteam eingebaut.

Die Frauen des FC Appenzell spielten erstmals in der 1. Liga. Vieles sei neu gewesen, so Aufstiegstrainer Isler. Als Höhepunkt nennt er das Spiel der zweiten Hauptrunde im Cup gegen das NLB-Team des FC St. Gallen. Andrina Manser hört auf, mit Aline Schiegg und Nadine Fässler stossen zwei Spielerinnen dazu.

Marco Pola, Trainer von Drittligist FC Teufen, freut sich über die Entwicklung seines jungen Teams. Man habe begeisternden und schönen Fussball gezeigt. Das Gros der Mannschaft bleibt zusammen. «Aufgrund des Potenzials wollen wir in der kommenden Saison bis zum Schluss ganz vorne mitspielen», nennt Pola als Ziel.

Sein Amtskollege beim FC Urnäsch, Georg Gülünay, ist mit der Leistung seiner Mannschaft «sehr zufrieden». Urnäsch beendete die Spielzeit auf dem vierten Rang und erzielte am zweitmeisten Treffer in der 4.-Liga-Gruppe 5. Nicht immer war es für den Trainer einfach, hatte er doch in den Trainings nur wenige Spieler zur Verfügung. Einige langjährige Spieler werden den FC Urnäsch verlassen. Sie werden am 31. August im Rahmen des festes zum 50-Jahr-Jubiläum des FC Urnäsch verabschieden. Von den A-Junioren stossen fünf Spieler zu den Aktiven hinzu.