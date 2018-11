Herisauer erteilen Parkierungsreglement eine Abfuhr

Umstritten bleibt der Anhang des Parkierungsreglementes

Am 25. November wird in Herisau über das Parkierungsreglement abgestimmt. Die Parteien sind grossmehrheitlich dafür. Entgegen des Entscheids ihrer Einwohnerratsfraktion will die SVP aber die Vorlage ablehnen. Umstritten bleiben nach wie vor die Anhänge.