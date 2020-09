5G im Appenzellerland auf dem Vormarsch: Anzahl Antennen steigt innert Jahresfrist von 2 auf 14 Der Ausbau des neusten Mobilfunkstandards 5G nimmt im Appenzellerland Geschwindigkeit auf. Aktuell gibt es in Inner- und Ausserrhoden insgesamt 14 5G-fähige Antennenanlagen. Damit ist der Ausbau des Netzes allerdings noch nicht zu Ende. In naher Zukunft werden neue Anlagen hinzukommen.

Durch Umprogrammierung und Verschiebung der Sendeleistung können bisherige Antennen relativ einfach auf Frequenzbereiche mit 5G aufgerüstet werden. Peter Klaunzer / KEYSTONE

In Herisau wird das 5G-Netz weiter ausgebaut. Wie aus einer kürzlich veröffentlichen Bauplanauflage hervorgeht, strebt Sunrise die Aufrüstung einer bestehenden Antenne in der Walke auf den neusten Mobilfunkstandard an. Zudem läuft ein Baubewilligungsverfahren für eine Antennenanpassung beim Bahnhof, wie Peter Federer, Abteilungsleiter Luft, Boden und Mobilfunk beim Ausserrhoder Amt für Umwelt sagt. Heute stehen in der grössten Ausserrhoder Gemeinde bereits zwei 5G-Antennen. Aber nicht nur in Herisau soll die Abdeckung verbessert werden. Gemäss einer weiteren Bauplanauflage plant Swisscom im Grund in Wienacht-Tobel den Neubau einer 5G-Mobilfunkanlage.

Wo neue Mobilfunkanlagen geplant sind, lässt der Widerstand meist nicht lange auf sich warten. Immer wieder blockieren Einsprachen den Bau neuer oder die Umrüstung bestehender Antennen. So ist beispielsweise in Niederteufen der Bau einer neuen 4G-Antenne durch ein Rekursverfahren blockiert. Die Baubewilligung für eine 4G-Antenne an der Schwellbrunnerstrasse in Herisau ist am Obergericht hängig. In Walzenhausen wurde im Oktober 2019 die Montage einer Antenne auf dem Schulhaus Bild geprüft. Der Gemeinderat hat dies «aus moralisch-ethischen Überlegungen» abgelehnt.

Mehrere Baugesuche eingegangen

Allen Widerständen zum Trotz: Der Ausbau der neuesten Mobilfunkgeneration 5G schreitet im Appenzellerland schnell voran. Momentan sind gemäss dem Bundesamt für Kommunikation (Bakom) bereits 14 5G-fähige Antennenanlagen im Appenzellerland in Betrieb. Im Sommer 2019 war es noch deren zwei.

Peter Federer, Abteilungsleiter Luft, Boden und Mobilfunk beim Ausserrhoder Amt für Umwelt PD

Damit dürfte der Ausbau allerdings noch kein Ende haben. Wie Peter Federer sagt, sind in den vergangenen Wochen mehrere Baugesuche für Mobilfunkanlagen bei verschiedenen Gemeinden eingegangen. Die Bauplanauflagen dürften in Kürze folgen. «Die Anbieter planen weitere Aufrüstungen und neue Standorte, um ihre Abdeckung und Dienste laufend zu verbessern», sagt Federer. Nicht unbedingt mit neuen Antennen, aber zumindest mit einer Umrüstung bestehender. Federer erklärt:

«Bisherige Antennen können schnell und relativ unkompliziert durch Umprogrammierung und durch Verschiebung der Sendeleistung auf neue Frequenzbereiche mit 5G-Technologie aufgerüstet werden.»

So nutzen Antennen unter anderem 5G-Elemente auch auf 2100 Megahertz und nicht nur auf 3600 Megahertz. Die Nutzer merken den Unterschied gemäss Federer kaum.

Grundabdeckung laufend verbessern

Trotz des stetigen Ausbaus bezeichnet Federer die heutige Abdeckung als heterogen. In Ausserrhoden gibt es nach wie vor einige Funklöcher. Vor allem im Vorderland besteht Handlungsbedarf. Wann und wie viele 5G-Antennen in den kommenden Monaten neu gebaut werden, kann Feder nicht abschätzen. Feder sagt:

«Die Anzahl neuer Antennen hängt vor allem von den Nutzern und deren Konsummenge ab.»

Sunrise lässt verlauten, dass das Netz entsprechend den Kundenbedürfnissen laufend ausgebaut werde.

Gegner neuer Mobilfunkanlagen warnen immer wieder vor Gesundheitsschäden. Wie Peter Federer erklärt, ist in Bezug auf die Belastung der Nutzer und der gesamten Bevölkerung die Anzahl Antennen nicht entscheidend. Vielmehr ins Gewicht falle der Standort. «Für einen strahlungsarmen Betrieb sind kurze Verbindungen zwischen Antennen und Endgeräten von Vorteil. Je kürzer die Verbindungen sind, umso besser sind die Verbindung und umso geringer ist die Belastung durch die Nutzung von Smartphones und Tablets», so Federer. «Neue Antennen rücken näher an die Nutzerinnen und Nutzer der Dienste heran.»

Bagatellfälle brauchen kein Baubewilligungsverfahren

Um den Ausbau des 5G-Standards rasch möglichst voranzutreiben, passen die Betreiber teils bestehende Antennen an. Wenn Änderungen an einer Antenne keine Leistungssteigerung beinhalten und zu keiner Belastungszunahme in der Nachbarschaft führen und wenn keine wesentlichen baulichen Veränderungen vorgenommen werden – oder, anders ausdrückt, wenn sich das Erscheinungsbild der Antenne nicht ändert – braucht es für die Umrüstung auf 5G keine Baubewilligung, wie Peter Federer ausführt.

Die baurechtliche Beurteilung wird von der Gemeinde vorgenommen. Handelt es sich nicht um eine wesentliche Veränderung des Erscheinungsbildes, prüft das Amt für Umwelt das Projekt nach umweltrechtlichen Belangen. Verändert sich durch die Umrüstung weder die Sendeleistung noch die Strahlenbelastung in der direkten Nachbarschaft, gibt auch das Umweltamt grünes Licht, und die Antenne kann ohne Baubewilligungsverfahren umgerüstet werden. Man spricht diesbezüglich von Bagatellfällen. Bei der Beurteilung und Bewilligung von Antennenprojekten wird nicht zwischen 3G, 4G oder 5G unterschieden. Es braucht aber in jedem Fall eine umweltrechtliche Bewilligung. Peter Federer begrüsst diese Handhabung, denn die Nutzung der Mobilfunkantennen unterliege raschen Änderungen. «Der Bewilligungsaufwand bleibt bewältigbar und der Schutz der Nachbarschaft und der Bevölkerung bleibt gewährt», so Federer.