59 Rehkitze vor dem Mähtod bewahrt: Rettung mit Drohnen übertrifft Erwartungen in Appenzell Innerrhoden In Appenzell Innerrhoden sind bei der Heuernte vier Drohnen im Einsatz, die Bauern auf Rehkitze im der Wiese aufmerksam machen. Der Kanton zieht ein erstes positives Fazit: Bisher konnten 59 Rehkitze vor dem Mähtod gerettet werden.

Drei Jäger und zwei gefundene Rehkitze. (Bilder: PD)

(pd/lw) Am vergangenen Donnerstag hat in Appenzell Innerrhoden die diesjährige Heuernte begonnen. Die vier Rehkitz-Rettungsdrohnen des Kantons und des Patentjägervereins sind seitdem ständig im Einsatz, wie die Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons in einer Mitteilung schreibt. Dank dem unermüdlichem Engagement der Jäger und Jungjäger sei es bereits gelungen, 59 Rehkitze vor dem Mähtod zu retten.

Zwillingsfund bei der Liegenschaft «Grehalden».

Ebenfalls erfreulich sei die Tatsache, dass viele Landwirtinnen und Landwirte das Angebot zur Rehkitzrettung genutzt haben. Die Zeit, in welcher sich die Rehkitze im hohen Gras verstecken und nicht vor dem Mähwerk flüchten, dauert noch bis etwa Ende Juni.

Suchflüge am frühen Morgen

Die Rehkitz-Rettungsdrohnen stehen den Landwirtinnen und Landwirten weiterhin kostenlos zur Verfügung, heisst es in der Mitteilung.

Die Drohnen sind mit Wärmebildkameras ausgestattet und zeigen sämtliche Wärmequellen in der Wiese auf. Dabei ist es wichtig, dass die Suchflüge am frühen Morgen vor dem Mähen stattfinden. Gefundene Kitze werden an den Rand der zu mähenden Wiese getragen und mit einer Kiste zugedeckt, so dass weiter gemäht werden kann.