55, ausgesteuert, hoffnungsvoll: Ein arbeitsloser Herisauer hat noch nicht aufgegeben

160 im Februar, 168 im März, 134 im April – vergleicht man die aktuellen Zahlen des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Appenzell Ausserrhoden mit denen in den vergangenen Jahren, so zeigt sich: So viele offenen Stellen wie in den vergangenen drei Monaten gab es seit über einem Jahrzehnt in Ausserrhoden nicht mehr. Im Gegensatz zum April 2009 waren in diesem Jahr zum selben Zeitpunkt 101 offene Stellen mehr gemeldet. Analog zur schweizweiten Situation kann man entsprechend von einem aktuellen Höchststand sprechen. Demgegenüber wurde der Tiefpunkt der vergangenen zehn Jahren im Januar 2013 gemessen, als auf dem RAV für den gesamten Kanton Appenzell Ausserrhoden über alle Branchen hinweg lediglich sechs offene Stellen gemeldet waren. Betrachtet man den von der Firma x28 AG aus Zürich publizierten Jobradar, zeigt sich die Situation noch eindeutiger. Waren im ersten Quartal 2012 in Ausserrhoden noch 259 offene Stellen gemeldet, waren es im ersten Quartal 2019 mit 811 mehr als dreimal so viele. In Innerrhoden präsentiert sich die Situation ähnlich: Von 107 gemeldeten offenen Stellen im ersten Quartal 2012 ist deren Zahl auf 281 im Jahr 2019 angewachsen. Gesundheits- und Männerberufe an der Spitze Eine gewisse Branchenabhängigkeit zeigt sich bei genauerer Betrachtung der Zahlen von x28: In Ausserrhoden werden vor allem in den Branchen Personalberatung, sprich im Bereich Personaldienstleistung (240 offene Stellen), im Bau (78) und im Gesundheitswesen (114) Mitarbeiter gesucht. So gibt es momentan 54 Pflegefachpersonen und 15 Fachangestellte Gesundheit zu wenig. Hingegen sind in den Branchen Fahrzeugbau, Glas, Luftfahrt, Uhren und Schmuck, Umwelttechnik und Wasserversorgung per 15. Mai keine offenen Stellen zu verzeichnen. In Appenzell Innerrhoden wird vor allem Personal in Männer-Branchen gesucht, so im Baugewerbe (78) sowie analog zu Ausserrhoden im Personalwesen (130). Den Arbeitgebern fehlt es vor allem an Zimmermännern (11), Maurern sowie Schreinern (9). In der Gastro beziehungsweise Hotellerie (40) mangelt es hauptsächlich an Chefköchen (9). Die Zahlen-Unterschiede der Institutionen lassen sich vor allem mit der Zählmethode erklären. x28 durchsucht für seinen Jobradar die Websites von Unternehmen und Personaldienstleistern. Die Zahlen des RAV hingegen beruhen auf der Meldezuverlässigkeit von Arbeitgebern. Weil auch Stellen, gerade im Gastrobereich, schnell wieder besetzt werden oder «unter der Hand» weggehen, besteht hier eine Dunkelziffer.