30 Minuten Gratisparkieren in Herisau kommt gut an.

Wir wollten von sieben Gewerbetrieben in Herisau erfahren, was sie von der Annahme der Initiative "30 Minuten Gratisparkieren" halten und ob sie nun mit mehr Kunden rechnen. Die Grundstimmung ist positiv. Die meisten erwarten mehr Kundschaft und eine Wiederbelebung des Zentrums, was Herisau wiederum attraktiver machen würde.