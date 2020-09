26 auf einen Streich Die Werner Altherr GmbH ersetzt während der Coronakrise die gesamte Fahrzeugflotte.

Werner und Monika Altherr nehmen den symbolischen Schlüssel in Empfang. Bild: PD

Landesweit kämpfen Unternehmen mit den Folgen der Coronakrise. Doch nicht alle Branchen sind gleich betroffen. Gebaut wird immer, nicht umsonst gilt das Bauwesen als relativ krisensicher. In Zeiten, wo andere Firmen zu kämpfen haben, ersetzt die Firma Werner Altherr GmbH antizyklisch die gesamte Fahrzeugflotte. Gleich 26 neue Fahrzeuge sowie zehn Anhänger hat das Hinterländer Unternehmen auf einmal angeschafft. Kürzlich wurden sie im Rahmen einer Firmenfeier übergeben. Der Firmenbesitzer Werner Altherr spricht von einem «historischen Tag für die Firma».

Entscheidung will gut durchdacht sein

Die in Urnäsch beheimatete GmbH baut alles rund um Gebäudehüllen, von Dächern über Fassaden bis hin zu Terrassen und Solaranlagen. Die Firmenautos stehen in täglichem Einsatz und auf dem Bau geht es meist nicht gerade zimperlich zu und her. Die Fahrzeuge weisen mit der Zeit alle Gebrauchsspuren auf, einige mehr als andere. Im Februar wurde dann klar, dass fünf bis sieben Firmenfahrzeuge ausgedient hatten und es Zeit wurde für neue Firmenwagen.

Für Werner Altherr, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma, standen zwei Wege offen: den altbekannten oder ein neues Wagnis. In der Vergangenheit hat Altherr die meisten Fahrzeuge als Occasionen gekauft und musste nach dem Kauf häufig Reparaturen durchführen lassen. Rückblickend erwies sich dies oft als sehr zeit- und kostenintensiv. Der Geschäftsführer entschied sich also für eine neue Variante: ein Leasing Vertrag. So sollten nicht nur die sieben Fahrzeuge ersetzt werden, die ohnehin ausgedient hatten, sondern direkt die ganze Flotte.

Die Fahrzeugflotte aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Natürlich passiert eine derartige Anschaffung nicht über Nacht, eine solche Investition sollte wohlüberlegt sein. Altherr sagt: «Die Entscheidung fiel mir nicht leicht.» Altherr hat den Beschluss nicht allein gefasst, Rücksprache hält er vor allem mit seiner Frau Monika. Aber auch seine Mitarbeiter bezieht er mit ein, sagt der Geschäftsführer. Oft habe er das Gespräch mit seinem Team gesucht, um zu einer optimalen Lösung für alle zu kommen. Nach verschiedenen Angeboten und Verhandlungen wurde im Februar 2020 der Vertrag mit der Scania AG aufgesetzt. Die Übergabe und zugleich die Abgabe der alten Autos war für den 10. Juli geplant.

Anschaffung stellt ein Wagnis dar

Dann kam die Coronapandemie und machte allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. Das deutsche Werk, wo die Fahrzeuge fabriziert wurden, stellte zeitweise den Betrieb ein. Es herrschte für viele eine Zeit der Verwirrung und auch bei der Werner Altherr GmbH schlich sich eine gewisse Unsicherheit ein. Altherr erinnert sich: «Auf einmal wusste niemand mehr, was der nächste Tag oder die nächste Woche bringen würde. Alles schien sehr unsicher.»

Altherr gründete die Firma 1991 als Einmannbetrieb, heute beschäftigt er 38 Mitarbeitende, darunter vier Lernende. Er kennt seinen Betrieb und konnte meistens einschätzen, welche Richtung seine Firma und das Baugewerbe hierzulande einschlagen würde. Doch aufgrund der Coronapandemie herrschte längere Zeit eine Ungewissheit. Altherr musste sich der Risiken bewusst werden, die eine Anschaffung von 26 neuen Fahrzeugen und daraus resultierende Investition mit sich bringen konnte. Nach kurzen Zweifel hielt er aber am ursprünglichen Vorhaben fest. Altherr sagt:

«Ich blieb zuversichtlich. Der Blick geht nach vorne.»