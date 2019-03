20 Mietwohnungen in Gais geplant An der Langgasse in Gais plant die Hermann Koller AG zwei Mehrfamilienhäuser zu errichten. Die Bauherrschaft möchte Wohnraum für Einzelpersonen oder Paare bieten. Mea Mc Ghee

Die zwei Altbauten an der Langgasse in Gais sollen zwei neuen Mehrfamilienhäusern mit Mietwohnungen weichen. (Bild: Mea Mc Ghee)

Zwischen den Gleisen der Appenzeller Bahnen und der Langgasse in Gais stehen seit einiger Zeit Visiere. Grundstückeigentümerin ist die Hermann Koller AG. «Wir planen zwei Mehrfamilienhäuser mit je zehn Mietwohnungen und einem kleinen Gewerbeanteil», sagt Geschäftsleiter Daniel Waldmeier. Die Gebäude im Minergie-Standard würden mit einer Holzfassade gestaltet. Die Ausrichtung ist quer zur Hauptstrasse geplant, um eine gute Besonnung zu erzielen. Die zwei Mehrfamilienhäuser verfügen über drei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss.

Das Bauvorhaben sieht insgesamt 20 Wohnungen mit 2,5 oder 3,5 Zimmern vor. Ansprechen will die Bauherrschaft damit das momentane Bedürfnis, zum Beispiel ältere Personen, Singles oder Paare. Es gebe genügend Altbauten und Eigentumswohungen in Gais, ist Waldmeier überzeugt. Mit den zwei geplanten Neubauten in Bahnhofsnähe soll ein anderes Segment abgedeckt werden. Zusätzlich werde Raum für einen Gewerbebetrieb, zum Beispiel einen Coiffeursalon geschaffen. Das Bauprojekt sieht eine Tiefgarage sowie wenige Besucherparkplätze vor. Die Mietobjekte würden durch die Bauherrschaft bewirtschaftet.

Zwei Häuser werden abgebrochen

Die Hermann Koller AG war schon länger im Besitz einer Liegenschaft an der Langgasse. Im vergangenen Jahr erwarb sie das Nachbargrundstück, um das aktuelle Projekt realisieren zu können. Die beiden bestehenden Altbauten werden fachgerecht rückgebaut. Wie Bausekretär Markus Nef sagt, befindet sich das Baubewilligungsverfahren in der Endphase. Es habe Einsprachen gegeben und die betroffenen Parteien würden in den nächsten Tagen über das Ergebnis informiert.

Der Zeitplan der Bauherrschaft sieht einen Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte vor. Bezugsbereit wären die Wohnungen frühestens ab 2021.