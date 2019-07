Video 150-jähriger Mammutbaum wurde gefällt: Er musste weichen, damit die Migros in Herisau neu bauen kann Die Herisauer Oberdorfstrasse ist um einen markantes Merkmal ärmer: Der gut 30 Meter hohe Mammutbaum ist am Donnerstag gefällt worden. Im Konzept für den Migros-Neubau gibt es keinen Platz für den Giganten. Viele Passanten sichern sich ein Erinnerungsstück. Anwesend ist auch ein bekannter Künstler. Mea McGhee

Der Künstler Stephan Schmidlin (links) im Gespräch mit Heinrich Roth, Spezialist für Baumpflege.

«Die Dimensionen des Baumes sind beeindruckend», sagt Stephan Schmidlin. Der gelernte Holzbildhauer ist extra aus Cham angereist, um die Fällarbeiten zu beobachten. Aus den zwei untersten jeweils fünf Meter langen und tonnenschweren Stücken des Mammutbaums wird der renommierte Künstler Skulpturen zu den vier Elementen schaffen. Die Modelle hat er schon angefertigt, aber erst wenn er das Holz im Atelier vor sich hat, werde sich zeigen, was daraus entsteht. Der Künstler ist angespannt. Die Frage ist, wie der Stamm von innen aussieht und ob der Baum gesund ist.

Die Krone des Herisauer Mammutbaums wurde abgesägt und per Kran abtransportiert. (Bilder: Mea McGhee)

Tonnenschwere Stücke

Die Spezialisten benötigen ein langes Sägeblatt, um den mächtigen Stamm zu durchtrennen. Zuerst wird die Krone des Mammutbaums abgesägt. Dicke Bänder sichern das Teilstück, das alleine die Grösse einer Tanne hat. Stück für Stück, jedes tonnenschwer, wird im Laufe des Morgens gesägt und zu Boden gelassen. Die Zuschauer sind beeindruckt. Und nicht wenige nehmen gerne Holzscheiben von Ästen mit. Als Andenken an den Herisauer Mammutbaum wollen sie Znüniplättli oder Kerzenständer aus dem Holz fertigen.

Holzscheiben sind begehrte Erinnerungsstücke.

Vorarbeiten am Mittwoch

Bereits am Mittwoch sind den ganzen Tag über Vorarbeiten für die aufwendige Baumfällung geleistet worden. Ein Rückblick: Vier Männer mit Kletterausrüstung und Steigeisen hangeln seit den Morgenstunden und bis am späten Nachmittag im Geäst des Mammutbaums.

Ein Ast wiegt 400 Kilogramm

Elias Widmers Unternehmen hat den Auftrag für die Fällung des Mammutbaums erhalten.

Den Auftrag für die Holzarbeiten führt die Swiss Tracked Forwarder GmbH aus. Elias Widmer, mit seinen Brüdern Joachim und Sebastian Inhaber des Herisauer Unternehmens, sagt: «Es sind aussergewöhnliche Dimensionen. Einzelne Äste haben einen Durchmesser von gut 30 Zentimetern, und sie wiegen bis zu 400 Kilogramm.» In der Tat sind manche Äste des Mammutbaums fast so gross wie eine kleine Tanne. Es sei natürlich schade, einen gesunden Baum fällen zu müssen, findet Elias Widmer, der Ehrfurcht vor dieser wohl einmaligen Arbeit hat. Nachdem die geplante Fällung des Mammutbaums in Herisau ein Politikum war, erstaunt es ihn, dass den Arbeitern nicht mehr negative Reaktionen entgegengebracht werden.

Spezialfahrzeuge im Einsatz

In der Zwischenzeit hat ein weiterer Ast den Boden erreicht. Auch hier hantieren Arbeiter mit Motorsägen. Kleinere Äste werden entfernt, dann belädt Elias Widmer seinen Raupenforwarder und transportiert ein Fuder Äste zum Holzlager. «Obacht!», tönt es derweil aus der Baumkrone, ehe wieder die Späne stieben und ein weiterer mehrere Meter langer Ast abgesägt wird.

Baumpfleger äussert Bedauern

Für die Arbeiten im Baum haben Widmers in Heinrich Roth aus dem toggenburgischen Stein einen Spezialisten für Parkholzhauerei und Baumpflege hinzugezogen. «Es braucht viel Erfahrung», sagt Roth, der nicht zum ersten Mal einen Mammutbaum fällt. Die Äste werden nicht direkt am Stamm abgeschnitten, denn bei den weiteren Arbeiten müssen Seile am Baumstamm befestigt werden, die nicht abrutschen dürfen. «Es ist schade, dass der Mammutbaum weg muss», findet auch Heinrich Roth. Er bedauert, dass Bäumen bei der Raumplanung zu wenig Beachtung geschenkt wird. Einige der Zuschauer werden nachdenklich. Ein Senior sagt:

«Der Baum hat mich mein Leben lang begleitet.»

Und eine Frau meint: Irgendwann sei es für alle Zeit zu gehen. Einige machen Fotos, andere stehen schweigend da, Kinder staunen ob der gelb gekleideten Männer in der Baumkrone, die klein wie Ameisen auf einem Grashalm scheinen.