1200 Jahre Schwänberg Figuren aus vergangenen Tagen begegnen: Szenen aus dem Leben von gestern und heute zum Jubiläum 1200 Jahre Schwänberg Vom 19. bis am 21. August feiert der Schwänberg sein 1200-jähriges Bestehen mit einem Freilichttheater. Auf den Strassen im Herisauer Weiler werden Darstellerinnen und Darsteller Besuchende mitnehmen auf eine Reise in längst vergangene Zeiten.

Michèle und Henk Slaats, sorgen beim Freilichttheater Schwänberg für die passende Musik. Bild: Daniel Sennhauser

Vom 19. bis 21. August feiert der Weiler Schwänberg sein 1200-jähriges Bestehen mit einem Freilichttheater. Ursprünglich hätte die Produktion im Jubiläumsjahr 2021 gezeigt werden sollen. Wegen der Pandemie musste sie allerdings verschoben werden. 2019 wurde das Vorhaben zum ersten Mal der Bevölkerung vorgestellt. Seither hat sich am Konzept einiges geändert.

Ursprünglich hätte das Freilichttheater Schwänberg auf einer grossen Bühne vor dem Alten Rathaus inszeniert werden sollen, zwölf Aufführungen waren geplant. Der Vorstand des Vereins Freilichttheater Schwänberg hat sich dann im Dezember 2020 für eine redimensionierte Variante als Strassentheater an zwei Tagen entschieden. «Dies ist eine der Kleinräumigkeit und dem Charakter des Weilers angepasste Variante, die auch den finanziellen Aspekten Rechnung trägt», erklärt Rolf Keller, Präsident des Vereins. Das aus seiner Feder stammende Freilichttheater Schwänberg wird nun als Strassentheater auf vier dezentralen Bühnen aufgeführt, die Darstellerinnen und Darsteller spielen unplugged.

Rolf Keller vor dem Alten Rathaus im Schwänberg. Bild: Astrid Zysset

Die schönste Kulisse

«Der Schwänberg bildet die schönste Kulisse. Wir wollen diesem wunderschönen Ort auf möglichst natürliche Weise gerecht werden», so Keller. Auf den vier Bühnen, die sich auf Vorplätzen und in den Gärten der historischen Häuser befinden, wird eine überarbeitete Version des Theaters präsentiert. Auf den Bühnen werden von regionalen Laientheatergruppen Geschehnisse aus für den Weiler prägenden Zeitepochen dargestellt. Auf der Strasse, den Wegen und in den Gebäuden werden ausserdem Darstellerinnen und Darsteller in den Rollen von ehemaligen Schwänbergerinnen und Schwänbergern anzutreffen sein und den Gästen Spannendes aus vergangenen Zeiten erzählen. Historische Häuser können besichtigt werden, das Alte Rathaus, das Weisse Haus wie auch das Rutenkaminhaus, in dem Keller mit seiner Frau lebt.

Kostenpflichtiger und kostenloser Besuch möglich

Für Besuchende gibt es zwei Möglichkeiten, die Festivitäten im Schwänberg zu erleben. Zum einen werden im Vorverkauf Tickets für das Theater angeboten. Die Aufführungen finden am 20./21. August 2022 nachmittags statt. Jeweils vier Besuchergruppen werden einen Weg durch den Weiler von Bühne zu Bühne gehen. Am Samstag beginnt die Vorstellung um 14.00 Uhr und dauert bis zirka 18.30 Uhr. Am Sonntag beginnt die Vorstellung eine Stunde früher. Zwischen den einzelnen Bühnenaufführungen bleibt dem Publikum genügend Zeit, um das Rahmenprogramm zu geniessen, verschiedene Schauplätze zu besuchen und sich zu verpflegen.

Auch für Gäste, die das Theater nicht anschauen möchten, hält der Schwänberg am Festwochenende einiges bereit. Keller erklärt: «An zahlreichen Schauplätzen erfahren unsere Gäste viel über die Geschichte des Schwänbergs, dessen kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung.» Im Weiler werden zahlreiche historische Figuren anzutreffen sein und die Besucher mit auf eine Zeitreise nehmen. So beispielsweise der Söldnerwerber mit Trommler und Pfeifer, der damals junge Männer für den Solddienst anwarb. Auch Johannes Schiess, Landammann aus dem 17. Jahrhundert, wird unterwegs sein und mit Wacholderrauch seinen Beitrag im Kampf gegen die Pest leisten. Im Keller des Alten Rathauses wird man noch mehr über die Pestzeit im Appenzellerland erfahren können. «Neben den Ausstellungen erfährt das Publikum in szenischen Darstellungen, wie damals im Schwänberg gelebt wurde», so Keller. Der Weilerbesuch ohne Theateraufführungen ist kostenlos.

Vom Lein bis zum gewebten Tuch

Auch für die Kinder soll einiges geboten werden. Auf dem Bauernhof können die jungen Gäste mit Tieren in Kontakt treten. Im Märchenzelt lauschen sie den Erzählungen. Hinter dem Alten Rathaus ist ein Leinacker angelegt, am Festwochenende werden die Kinder und Gäste den Lein ernten können. Die verschiedenen Arbeitsschritte vom geernteten Lein bis hin zum Weben werden erlebbar gemacht. Das Leinenhandwerk wird aber nicht das einzige Handwerk sein, welches präsentiert wird. Unter dem Motto «So wird’s gemacht» wird traditionelles Handwerk aus dem Schwänberg gezeigt und die grossen und kleinen Gäste können selber tätig sein.

«Vom Einfachen das Gute», unter diesem Motto sorgt ein reichhaltiges Gastroangebot für das leibliche Wohl. Einwohnerinnen und Einwohner des Schwänbergs, des Ramsens und des Schachens sind in vielfältiger Weise an der Veranstaltung engagiert. Sie stellen ihre Grundstücke zur Verfügung, sind Mitarbeitende oder Mitwirkende an diesem dreitägigen Anlass.

Der Veranstalter informiert am Samstag, 21. Mai, am Wochenmarkt auf dem Obstmarkt in Herisau über das Jubiläumsfest. Am Stand des Vereins Freilichttheater Schwänberg können Tickets im Vorverkauf für das Theater sowie für den Buure-Zmorge vom Sonntag, 21.8., bestellt werden.