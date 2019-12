Herisauer Oberstufenschüler dürfen ins Winterlager Die Unterschriftensammlung der IG Schneesportlager hat gewirkt. Die Gemeinde zahlt jährlich 55000 Franken ans Lager.

Im Schneesportlager können die Kinder nebst Skifahren auch andere Wintersportarten kennen lernen. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Gestern wurde bekannt, dass die Herisauer Oberstufenschüler ab nächstem Jahr ins obligatorische Schneesportlager dürfen. Das ist ein Novum in der Gemeinde. Vor über 20 Jahren hatten die letzten Winterlager in der Sportwoche stattgefunden, diese waren jedoch freiwillig gewesen.

Hinter der Idee des obligatorischen Winterlagers für die erste Oberstufe steht die IG Schneesportlager. Sie hat zwei Jahre lang unermüdlich dafür geweibelt. Erstmals sei die Idee an der Zukunftswerkstatt der Schule Herisau Ende 2017 aufgetaucht und von den Eltern begeistert aufgenommen worden, erinnert sich IG-Gründungsmitglied Claudia Graf. Der Herisauer Gemeinderat war jedoch skeptisch. Seit einem Bundesgerichtsentscheid darf der Elternbeitrag nicht mehr höher als 16 Franken pro Lagertag sein. Die hohen Kosten – damals wurde von 75000 bis 100000 Franken ausgegangen – und der als unsicher beurteilte pädagogische Wert führten 2018 zu einem negativen Entscheid.

Beharrlichkeit zahlt sich aus

Im Sommer 2018 folgte eine schriftliche Anfrage von Einwohnerrat Christian Oertle, die jedoch vom Gemeinderat abschlägig beantwortet wurde. Erfolg brachte schliesslich eine Unterschriftensammlung durch die IG Schneesportlager. 500 Erwachsene und 100 Schüler sprachen sich damit für ein obligatorisches Schneesportlager aus. «Dies und auch der Wunsch vieler engagierter Lehrpersonen hat den Ausschlag gegeben, dass der Gemeinderat dem Anliegen stattgegeben hat», sagt Schulleiter Michael Häberli. An der Sitzung vom Mittwochabend hat der Herisauer Einwohnerrat einen Beitrag von 55000 Franken gesprochen. Mit J+S-Geldern und dem Elternbeitrag von 80 Franken lässt sich das Schneesportlager finanzieren. Die erste reguläre Durchführung wird im Jahr 2021 sein. Das Lager wird parallel zu den Berufsbildungs- und Wirtschaftswochen der älteren Schüler im Monat Februar stattfinden. Mit etwas Glück könnten aber bereits die jetzigen Schüler der ersten Oberstufe in den Genuss des Wintersporterlebnisses kommen. Allerdings sei es schwierig, so kurzfristig noch ein freies Lagerhaus zu finden, räumt Häberli ein. «Aber die Lehrpersonen tun, was möglich ist.»

Die Jugendlichen bewegen sich in dieser polysportiven Woche vor allem auf der Skipiste, aber auch andere Wintersportarten wie Langlauf, Eislauf oder Curling sollen kennen gelernt werden.