Lokalmatadoren in der Favoritenrolle am Appenzeller Kantonalen

Am Kantonalschwingfest in Wolfhalden steigen dieses Wochenende über 400 Jung- und 150 Aktivschwinger in die Hosen. Nach der guten Leistung am Nordostschweizerischen Teilverbandsfest ist der Appenzeller Mannschaft einiges zuzutrauen.