Coronatests Appenzell Innerrhoden führt Massentests beim Gesundheitspersonal und am Gymnasium ein Das Gesundheitsdepartement des Kantons Appenzell Innerrhoden will flächendeckende Tests beim Gesundheitspersonal und am Gymnasium einführen. Dadurch sollen Übertragungsketten unterbrochen und damit Massenansteckungen verhindert werden.

Nach den Sportferien werden am Gymnasium St. Antonius als Pilotmassnahme bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern Massentestungen auf das Coronavirus durchgeführt. Bild: Donato Caspari

(tn) Mit der Verbreitung der neuen Varianten des SARS-CoV-2 steigt auch die Gefahr der Ansteckungen. Dies schreibt das Innerrhoder Gesundheitsdepartement in einer Medienmitteilung. Speziell an Orten, an denen sich Menschen durchmischen würden, könne es zu Massenübertragungen kommen.

Besonders gefährdet seien Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen und sozialmedizinischen Institutionen. Mit regelmässigen Tests will das Gesundheits- und Sozialdepartement nun verhindern, dass das Coronavirus überhaupt in diese Institutionen kommt. Dazu würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wöchentlich mit einem Speicheltest auf das Virus und dessen Varianten getestet. Es heisst weiter, dass diese Tests voraussichtlich solange durchgeführt würden, bis eine Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner vollständig geimpft ist. «Auch das Gesundheitsfachpersonal der Spitex Appenzell Innerrhoden und des Spitals wird regelmässig getestet.»

Pilotprojekt mit Massentests am Gymnasium

In der Mitteilung heisst es weiter, dass nach den Sportferien am Gymnasium St.Antonius als Pilotmassnahme bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern Massentestungen auf das Coronavirus durchgeführt werden. Das Innerrhoder Gesundheitsdepartement argumentiert, dass Kinder und Jugendliche zwar nicht zu den primär gefährdeten Personengruppen zählen, das Virus jedoch übertragen können.

«Die hohe Durchmischung und grösstenteils asymptomatischen Krankheitsverläufe bergen Potential für Massenansteckungen», heisst es weiter. Um diese Gefahr zu minimieren, sei es essenziell, Trägerinnen und Träger des Virus frühzeitig zu identifizieren. Durch den Einsatz von regelmässigen Tests könne verhindert werden, dass nur noch Fernunterricht zum Einsatz komme.

Eltern bereits über Massentests informiert

«Gleichzeitig können mit dieser Massnahme Eltern und Grosseltern von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen geschützt werden.» Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden durch die Schule bereits informiert.



Die Massentests erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Kantonsarztamt und dem Labor des Spitals Appenzell. Je nach Entwicklung der Lage und Erfahrung aus dem Pilot am Gymnasium sei vorgesehen, die Massnahme in weiteren Schulen einzuführen, so das Innerrhoder Gesundheitsdepartement.