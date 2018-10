Appenzell Innerrhoden: Damian Dürr wird neuer leitender Staatsanwalt Seit April 2015 arbeitet Damian Dürr als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden. Nach dem Rücktritt von Staatsanwalt Herbert Brogli hatte er die interimistische Leitung der Staatsanwaltschaft übernommen.

Damian Dürr. (Bild: PD)

(pd/bro) Dürr tritt seine neue Stelle am 1. November 2018 an, heisst es in einem Communiqué der Ratskanzlei Appenzell Innerrhoden.

Dürr, wohnhaft in Altstätten, hat in Fribourg Recht studiert und 2011 mit dem Master of Law abgeschossen. Er war von September 2013 bis Anfang 2015 zunächst als juristischer Praktikant, später als juristischer Assistent und als Auditor mit beschränkten staatsanwaltlichen Befugnissen beim Untersuchungsamt Altstätten tätig.