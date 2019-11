Appenzell Ausserrhoden ist Gastkanton am Zürcher Sechseläuten 2021 und wird «zöiftig» Appenzell Ausserrhoden wird am Zürcher Sechseläuten 2021 als Gastkanton teilnehmen. Der Regierungsrat hat beschlossen, die Einladung des Zentralkomitees der Zünfte Zürichs anzunehmen. Für die Durchführung des Anlasses wurde ein Kredit von 250'000 Franken gewährt.

Die Verbrennung des Bööggs ist ein Teil des Zürcher Sechseläuten. (Bild: Keystone)

(pd/red.) Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat der Einladung des Zentralkomitees der Zünfte Zürichs (ZZZ) stattgegeben und wird im Jahr 2021 am Sechseläuten als Gastkanton teilnehmen. Das Sechseläuten wird vom 16. bis 19. April 2021 stattfinden. Der Kinderumzug wird am Sonntag, 18. April 2021, durchgeführt und der Sechseläutenumzug (Zug der Zünfte) findet am Montag, 19. April 2021, statt.

Schon mehrmals eingeladen

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden sei bis anhin noch nie Gast am Sechseläuten gewesen, auch wenn er schon mehrere Einladungen erhalten habe, heisst es in einer Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonskanzlei. «Umso mehr freut sich der Kanton nun nach verschiedenen Teilnahmen an eidgenössischen Festen, auch am Sechseläuten teilnehmen zu können.» Als kleiner Kanton achte Appenzell Ausserrhoden stets darauf, dass seine Auftritte an Festanlässen in andern Kantonen in einem für die kantonalen Finanzen verträglichen Mass stattfinden würden.

Appenzell Ausserrhoden könne sich als Gastkanton während vier Tagen im wirtschaftlichen Zentrum der Eidgenossenschaft präsentieren. Der Gastauftritt biete Gelegenheit, den Wohn-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort Appenzell Ausserrhoden, aber auch dessen Kultur und das gelebte Brauchtum nach Zürich zu bringen. Appenzell Ausserrhoden werde sich auf dem Lindenhof, dem sonntäglichen Kinderumzug sowie auch am Zug der Zünfte zum Feuer am Sächsilüüte-Montag präsentieren.

250'000 Franken aus dem Lotteriefonds

«Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die bestehenden Verbindungen zu Kanton, Stadt und auch der Wirtschaftsmetropole Zürich durch die Teilnahme am Sechseläuten 2021 zum Wohl aller gestärkt werden können», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Für die Teilnahme am Sechseläuten 2021 hat der Regierungsrat einen Beitrag von 250'000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. Mit der Planung und der Durchführung des Anlasses wurde das Departement Bau und Volkswirtschaft Appenzell Ausserrhoden beauftragt.

Wie es in der Mitteilung heisst, freuen sich der Verband der Zürcher Zünfte und das Zentralkomitee ZZZ über die definitive Zusage des Kantons Appenzell Ausserrhoden. «Damit hat sich nun seit 1991 noch der letzte Deutschschweizer Kanton zur erstmaligen Teilnahme als offizieller Gast am Sechseläuten entschlossen. Wir freuen uns auf einen spannenden Auftritt des Kantons mit seinen reichen Kulturtraditionen und einmaligen Landschaften», lässt sich Victor Rosser, Kommunikationsverantwortlicher des ZZZ, in der Mitteilung zitieren.