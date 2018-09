Appenzell Ausserrhoden hebt Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe auf Die Regenfälle der letzten Tage haben zu einer Entspannung der Waldbrandsituation geführt. Grund genug für den Kanton Appenzell Ausserrhoden, das bestehende Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe aufzuheben.

In den weiteren drei Ostschweizer Kantonen bleibt das Feuerverbot in Waldesnähe bestehen. (Bild: Hanspeter Schiess)

(pd/bro) Schlangenbrot und Cervelat am Stecken im Wald grillieren: In Appenzell Ausserrhoden ist dies ab sofort wieder erlaubt. Wie das Amt für Raum und Wald des Kantons Appenzell Ausserrhoden mitteilt, wird die momentane Brandgefahr im Wald generell nur noch «als mässig» beurteilt. «Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe wird deshalb aufgehoben.» Lokal, vor allem in Gebieten mit viel trockenem Unterholz oder viel Laub- und Nadelstreu auf dem Waldboden, sei die Waldbrandgefahr dennoch erheblich. Dort sei beim Feuer machen noch immer Vorsicht geboten, heisst es von Seiten des Kantons.

Mindestens vier Meter Abstand zum nächsten Baum

Trotz Aufhebung des Feuerverbots warnt das Amt die Bevölkerung: «Wir appellieren an die Selbstverantwortung eines jeden Bürgers und bitten um einen sorgsamen Umgang mit Feuer und Rauchwaren im Wald.» Das Benutzen der Feuerstellen und das Entfachen von Kleinfeuern im Wald und in Waldesnähe liege in der Verantwortung des Entfachers. Feuer müsse ständig überwacht werden und dürfe daher nur in vollständig gelöschtem Zustand verlassen werden.

Die kantonale Waldgesetzgebung Appenzell Ausserthoden gestattet das Feuern im Wald und in Waldesnähe an bewilligten Feuerstellen, falls keine Waldbrandgefahr herrscht. Auch an anderen geeigneten Stellen im Wald dürften kleine Feuer entfacht werden, sofern ein Abstand von mindestens vier Metern zum nächsten Baum eingehalten werde.