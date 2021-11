Begrüssungsapéro Ein grosses «Sankt Hallo»: Der St.Galler Willkommensanlass für die Neuzuzüger ist gelungen – mit einem Schönheitsfehler Bier, Bratwürste und Alphornklänge: Die Standortförderer der Stadt St.Gallen legten sich ins Zeug, um die neuen Steuerzahlerinnen zu begrüssen. Allerdings traten sie dabei in ein Fettnäpfchen.

Die St.Galler Newcomerin Joya Marleen begeistert die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger ebenso wie die Bratwürste. Bild: PD

Da ist eine Heimweh-Ostschweizerin, die mit Mann und Baby aus dem Kanton Aargau zugezogen ist, eine junge Web-Designerin, die in Gossau keine bezahlbare Wohnung fand. Oder ein älterer Toggenburger, den es wegen einer neuen Liebe in die Stadt St.Gallen zog. 550 Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger folgten am Mittwoch der Einladung ins St.Galler Athletikzentrum. Unter dem Motto «Sankt Hallo» gab's einen lockeren Willkommensapéro mit Infos und Unterhaltung rund um die Stadt.

Zum Auftakt betritt eine aufgestellte junge Frau mit Gitarre die Bühne: Kantischülerin Joya Marleen singt ihren Hitparaden-Ohrwurm «Nightmare». Kein Albtraum wird die Party danach: Die Stimmung ist ausgelassen, das Bier fliesst, die Würste dampfen, man kommt rasch ins Gespräch. Neuzuzügerinnen flanieren entlang der Stände, an denen sich Handballerinnen, Rugbyspieler, Sexberaterinnen, Polizisten, Politikerinnen und Naturschützer von ihrer besten Seite zeigen und kleine Geschenke mitgeben. Eine gute Kontaktbörse.

Nur einen Schönheitsfehler hat der Anlass: Maria Pappa und weitere Redner halten ihre Ansprachen in breitem St.Galler Dialekt. So erfahren nicht alle Zuhörerinnen, was es mit Gallus und dem Bären auf sich hat. Und dass der irische Mönch nicht wegen des Bären da blieb, sondern weil St.Gallen ein Kraftort sei. Manche Gäste kommen aus England, Frankreich, Indien oder Deutschland. Ist die Mundart die richtige Wahl für eine offizielle Ansprache? «Auch meine Eltern wanderten vor 60 Jahren aus Sizilien in die neue Heimat ein», erzählt Pappa. Warum macht sie das nicht sensibel dafür, dass das St.Gallerdeutsch nicht allen Anwesenden geläufig ist? An der Wand hängen Wappen mit Sprüchen wie «Sankt ohne Senf» oder «Sankt Punk». «Sankt Fettnäpfchen» möchte man da hinzufügen.

In der Einladung wird stolz darauf hingewiesen, dass auch die «berühmteste St.Gallerin» nicht fehlen werde: die Bratwurst. Das ist etwas plump. Die ganze Halle riecht nach Wurst. Alternativen gibt's nicht. «Warum tut man immer so, als ob die Bratwurst die einzige St.Galler Spezialität sei?», fragt sich eine Vegetarierin. Es bleibt ihr nur der Biss ins trockene Bürli. Was wiederum zum viel beschworenen Klischee der «brötigen» St.Galler passt.